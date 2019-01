Světlá nad Sázavou – Novou páteřní komunikaci k průmyslové zóně u skláren a kruhový objezd slavnostně otevřou v pondělí 1. října zástupci města za účasti ministra financí, Miroslava Kalouska.

Nová, 700 metrů dlouhá silnice, vede až ke skládce komunálního odpadu. Město si tak vyřešilo letitý problém, neboť dosud musely popelářské vozy jezdit přes soukromé pozemky.

„Hlavním důvodem však byla výstavba přístupové cesty do průmyslové zóny a také přivedení inženýrských sítí, tedy vody, plynu a elektřiny, na hranice pozemku," uvedla místostarostka Světlé, Lenka Arnotová.

Zájemci jsou, ale doba jim nepřeje

Město je tak nyní plně připraveno na případné investory. Světlá jedná jak se státní agenturou Czechinvest, tak i se soukromými subjekty.

Jak místostarostka uvedla, někteří investoři zájem mají, ale jsou opatrní a váhají. „Nedávno tu byl s agenturou Czechinvest jeden zájemce z Pákistánu, chtěl by vyrábět technické tvrzené sklo. Dokonce si představoval, že tu máme postavené haly a on že by si jen nainstaloval technologii a rozjel výrobu," uvedla Lenka Arnotová.

Podle tajemníka městského úřadu ve Světlé, Jiřího Moučky, investoři s výstavbou na zelené louce váhají. „Současná doba velkým investicím příliš nepřeje, investoři se bojí velkého zaúvěrování. Zájem ale projevují, mají i připravené projekty, jedná se tam o takové počty zaměstnanců, které by Světlé výrazně pomohly," doplnil Moučka.

Město podnikatelům nabízí až deset hektarů plochy za cenu 250 korun za metr čtvereční.

Náklady na novou příjezdovou komunikaci, dotažení sítí k průmyslové zóně a kruhový objezd dosáhly výše 22,5 milionů korun. Z toho přispěl Kraj Vysočina částkou 2,5 milionů na kruhový objezd, 15 milionů pokryla dotace z ministerstva financí a pět milionů hradila Světlá ze svého rozpočtu.

Krátce po pádu koncernu Sklo Bohemia se nezaměstnanost ve městě přehoupla přes dvacet procent. Po čtyřech letech se míra nezaměstnanosti ve Světlé ustálila kolem devíti procent.

Zóna u věznice roste

Kromě velké průmyslové zóny nabízí ještě město pozemky pro podnikání mezi věznicí a technickými službami. Ty se daří obsazovat zájemci úspěšněji než velkou průmyslovou zónu u skláren.

„Zastupitelé schválili prodej 4619 metrů podnikateli ze Světlé. Ten tam chce vybudovat zázemí firmy, parkoviště stavebních strojů a cementárnu," informovala místostarostka Světlé, Lenka Arnotová.

O dalších 552 metrů projevil vážný zájem podnikatel se zaměřením na zámečnické práce. „Zatím by tam zámečnickou činnost provozoval sám, ale kdyby se mu dařilo, zaměstnal by až pět lidí," řekla místostarostka.