Vysočina - Vláda schválila materiál ministra průmyslu Jana Mládka (ČSSD) o přípravě případné těžby uranu v Brzkově na Jihlavsku. Vyplývá to z informací na webu kabinetu. Spolek obyvatel Brzkova Naše budoucnost bez uranu a ekologická organizace Calla krok vlády ostře kritizují, povede podle nich k další těžbě a znečištění vod.

Ministr průmyslu Jan Mládek. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Materiál MPO řeší dotěžení současného ložiska Rožná u Dolní Rožínky na Žďársku i přípravu případné těžby v Brzkově na Jihlavsku. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) novinářům pouze řekl, že vláda vzala na vědomí dotěžení ložiska Rožná na Žďársku, k Brzkovu se nevyjádřil.

Proti těžbě v Brzkově dlouhodobě vystupují ekologové i místní občané. "Na jedné straně jsme uklidňováni, že vláda jedná pouze o povolovacích krocích a o těžbě není rozhodnuto, na druhou stranu ony kroky vedou k budoucímu otevření dolu," uvedla Marie Vencová ze spolku Naše Budoucnost bez uranu. Podle Edvarda Sequense z Cally má být Brzkov prvním krokem na cestě k ložiskům uranu na severu Čech. "Navrhovanou technologií, jak se k nim dostat, je opět kyselinové loužení, které přineslo rozsáhlé zamoření podzemních vod u Stráže pod Ralskem a náklady na odstranění ve výši desítek miliard korun," uvedl v tiskové zprávě.

Podle Strany zelených (SZ) jsou v podkladech zprávy MPO pro vládu zkreslené a nepravdivé informace. Miroslav Kynčl z tiskového odboru MPO uvedl, že příprava studie neznamená, že vláda bude o zahájení těžby v Brzkově rozhodovat. Dodal, že je ale nezbytné, aby vláda téma nové těžby zvažovala při rozhodování o možnostech surovinového a energetického zabezpečení rozvoje ekonomiky. A to od zhodnocení možných dopadů na životní prostředí až k zajištění zaměstnanosti v regionu.

Ekologové, SZ a část místních občanů s argumentací MPO nesouhlasí. "Plány na otevření nového uranového dolu jsou pouhou snahou ministra (Jana) Mládka o tunelování veřejného rozpočtu. Argumenty o snižování nezaměstnanosti v místě, kde je pod celostátním průměrem, či argument o vyšší energetické soběstačnosti, když i nadále budeme závislí na zahraničních dodavatelích, jsou trapnou pohádkou," uvedla úřadující předsedkyně SZ Jana Drápalová.

Odpůrci těžby organizují protestní akce. Na začátku září se v obci konal pochod proti uranu, na kterém se sešlo kolem 150 lidí. V polovině října odeslal brzkovský spolek Naše budoucnost bez uranu na úřad vlády petici se 1700 podpisy proti zahájení těžby v katastru obce. Ekologické sdružení Calla a Naše budoucnost bez uranu společně varovaly, že brzkovský důl by se měl začít budovat v roce 2019 a samotný uran se na místě těžit od roku 2022. Podle ministerstva jde však o informativní údaje.

Záměr přípravy těžby v Brzkově podpořil na konci března i premiér Sobotka. Těžbu v Brzkově tehdy označil za reálnou alternativu vytvoření pracovních míst po uzavření dolu v Rožné. Uvedl, že pro těžbu je třeba najít technologie, které co nejméně zatíží přírodu.

V ložisku Rožná by měla být ukončena těžba do roku 2017. Rožná je posledním fungujícím uranovým dolem ve střední Evropě. Uranová ruda se tam těží přes půl století.