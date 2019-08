Většina zaměstnanců, kterých se propuštění týkalo, už ze sklárny odešla. „Naše počáteční odhady z jara se v podstatě postupně uskutečnily a propustili jsme necelé dvě stovky zaměstnanců,“ uvedl personální ředitel Crystalite Bohemia Jan Vaněk s tím, že propuštění začalo v dubnu a poslední jedinci opustí firmu v září.

Při snižování stavu zaměstnanců prý výrazně převažovali lidé, kteří měli pracovní smlouvy na dobu určitou. Ty jim vedení firmy jednoduše neprodloužilo. „Výjimečně došlo k ukončení pracovních poměrů výpovědí z naší strany. V takových případech jsme zohledňovali řadu kritérií, jako je pracovní kázeň, docházka, nemocnost, produktivita práce,“ prozradil Vaněk.

Část zaměstnanců však našla uplatnění na jiné lince. „Vzhledem k tomu, že jsme zároveň naše linky na nápojové sklo v uplynulých měsících výrazně inovovali a modernizovali, zhruba třicítka zaměstnanců, kteří dříve obsluhovali dnes již nefunkční linky na lisované výrobky, našla uplatnění na nově vytvořených pracovních místech, která vznikla v důsledku přestavby a inovací linek,“ sdělil Vaněk.

Propouštění nastalo v důsledku poklesu zájmu o dekorativní sklo. „Ta ztráta nastala v podstatě spuštěním sankcí proti Íránu. Írán byl největší trh pro tento druh zboží,“ informoval začátkem dubna majitel světelské sklárny Lubor Cerva.

Od té doby se nic zásadně nezměnilo. „V současné době vyrábíme nápojové sklo pro dva opravdu velké projekty od známých značek. Jelikož se blíží předvánoční období, tak se poptávka po dárkovém zboží lehce zvýšila, nicméně to není dostačující na to, abychom znovu rozjeli všechny lisovací linky pro výrobu dekoračního skla, současná kapacita nám vyhovuje a aktuální výrobní možnosti jsou dostačující poptávce,“ vysvětlil Vaněk.

„Dokud se nevrátí íránský trh, tak není šance, že bychom se dostali na původní počet vyvezených výrobků,“ posteskl si Cerva. Jisté šance tady ale jsou. „Je to čistě politické rozhodnutí. Evropa by se tomu nebránila, ale Američané jsou proti. Na druhé straně Íránci se proti sankcím snaží bránit a zájem o sklo je z jejich strany opravdu velký. Doufám, že se to nakonec podaří, ale uvidíme, co nám budoucnost přinese,“ přemítal majitel sklárny.