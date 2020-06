Doteď Pacovská lesní sídlila v hájence uprostřed ešských lesů. „Nebylo to prostředí úplně dostačující. Bylo nutné se přesunout do něčeho většího. Zvolili jsme areál Na Šimpachu, protože naším cílem je mít kvalitní a ucelené zázemí pro lesní práci i odpadové hospodářství,“ vysvětlil starosta Pacova Lukáš Vlček.

To potvrdil i jednatel Pacovské lesní Josef Průša. „V současnosti máme k dispozici zhruba dvacet procent toho, co se buduje Na Šimpachu. Potřebujeme větší prostory, navíc štěpky a dřeva neustále přibývá, takže nová stavba je rozhodně cesta správným směrem. Bojoval jsem za to čtyři roky,“ svěřil se Průša.

Areál Šimpach v minulosti sloužil jako muniční sklad Armády České republiky. Město ho získalo v devadesátých letech minulého století. „Od té doby ho postupně modernizuje. Máme tam velké zázemí pro odpady, sběr stavební suti a kompostárnu. Část areálu jsme teď vyčlenili právě pro potřeby našich lesníků,“ sdělil Vlček.

Náklady na vybudování nové základny vyjdou městskou kasu na dvacet milionů korun. Původně mělo být hotovo ještě letos, koronavirová krize však tyto plány překazila. „Museli jsme škrtat v rozpočtu a dostavba se tak posunula až na začátek příštího roku. Nicméně když jsme to vydrželi doteď, tak těch pár měsíců už není takový problém,“ řekl s úsměvem Průša.

Pacovská lesní hraje ve městě důležitou roli. „Jejich činnost není jen o hospodaření na městském majetku, ale obrací se na ně i čím dál víc občanů, aby jim pomohli prodat dřevo. Vědí, že nejde o žádné překupníky. Lesnictví je podle mého názoru totiž mnohdy velký byznys. Jsem rád, že máme firmu, na kterou se mohou lidé s důvěrou obrátit a dokážou své dřevo prodat za férových podmínek,“ chválil na závěr Vlček.