Zařízení pomáhá dětem i mladým zvládat krize

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EZOP pomůže všem od 6 do 26 let postavit se na vlastní nohy. Projekt navíc získá finanční podporu od ČSOB pomáhá regionům, probojoval se do finálové čtyřky. O výši příspěvku ještě rozhodne veřejnost.

Zařízení pomáhá dětem i mladým zvládat krize | Foto: archiv ČSOB