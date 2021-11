Lehké a výživné jídlo, to je kombinace pečené papriky a šťavnatého kuřecího masa. Bylinková salsa ale udělá z jinak obyčejného rychlého jídla jídlo mimořádně zajímavé.

Doba přípravy: 30 minut

Suroviny (na 4-6 porcí):

6 kuřecích horních stehen

1 červená paprika

1 žlutá paprika

1 oranžová paprika

5 snítek hladkolisté petržele

4 snítky čerstvého tymiánu

2 snítky čerstvého rozmarýnu

2 lžíce olivového oleje

3 lžíce másla

1 lžíce citronové šťávy

sůl

pepř

Postup:

Papriky omyjte a nakrájejte na tenčí proužky. Kuřecí stehna z obou stran dobře osolte a opepřete. Ve větší pánvi, kterou můžete vložit také do trouby, rozpalte máslo. Kuře vložte na pánev kůží dolů a opékejte, dokud pečínka nezezlátne. Pak je otočte a chvilku restujte z druhé strany, aby se maso zatáhlo. Poté vyndejte z pánve.

Do pánve dejte papriky a pár minut je za občasného promíchání opékejte. Nemusí změknout, ale všechny kousky by se měly obalit máslem. Porce kuřete naskládejte na papriky, pánev dejte do trouby vyhřáté na 200 °C a pečte asi 10 minut nebo dokud maso nebude hotové.

Salsa: Bylinky nasekejte nadrobno a smíchejte s olivovým olejem a citronovou šťávou, podle chuti osolte a opepřete.

Jakmile je kuře hotové, vytáhněte je a na každý kousek nalijte trochu bylinkové salsy. Podávejte s kuskusem, bulgurem nebo pečivem.

Rajčatovo-cizrnové karí

Naše karí je lákavé už na pohled a maso v něm ani nebudete postrádat, kokosové mléko se postará o jemný smetanový podtón.

Doba přípravy: 25 minut

Suroviny (na 4 porce):

400 g sterilovaných rajčat

400 g cizrny

400 ml kokosového mléka

2 hrsti cherry rajčat

2 bagety

2 cibule

1 stroužek česneku

2 lžíce olivového oleje

1 lžička koření garam masala

1 lžička kurkumy

1 lžička mletého koriandru

1 svazek čerstvého koriandru

čerstvě mletý pepř

sůl

Postup:

Ve větším hrnci rozehřejte na mírném ohni olej a osmahněte v něm cibuli nakrájenou na proužky dozlatova. Vmíchejte prolisovaný česnek, koření a nechte minutu rozvonět. Přidejte krájená rajčata, promíchejte a zvolna vařte 10 minut.

Přilijte kokosové mléko, osolte a opepřete. Přiveďte k varu, ztlumte plamen a vařte dalších 10 minut, než omáčka zhoustne.

Vsypte cizrnu, rajčata nakrájená na půlky a prohřejte. Posypte koriandrem a podávejte s pečivem.

Kuskus salát s hráškem

Pokud je na vás (či partnera) kuskusový salát jako hlavní jídlo přece jenom málo vydatný, můžete ho doplnit opečenou klobáskou.

Doba přípravy: 35 minut

Suroviny na 2 porce:

1 hrnek kuskusu

1 hrnek kuřecího vývaru

1 zelená paprika

1 žlutá paprika

1 hrnek čerstvého hrášku

1 citron

1 lžíce olivového oleje

2 lžíce zakysané smetany

1 lžíce nasekaného koriandru

sůl

hrubě mletý pepř

masová varianta: 4 malé norimberské klobásky



Postup:

Kuskus nasypte do misky a zalijte vroucím vývarem. Zaklopte talířkem a nechte bobtnat. Papriky rozkrojte, zbavte jádřinců a nakrájejte na drobné kostičky. Smíchejte je s hráškem.

Z citronu nastrouhejte lžičku kůry. Pak ho rozkrojte a vymačkejte z něj jednu lžíci šťávy. Kůru i šťávu vmíchejte do nabobtnaného kuskusu společně s olejem. Dochuťte solí a pepřem. Pak ke kuskusu přidejte zeleninu a na každou porci dejte jednu lžíci zakysané smetany smíchané s koriandrem.

Masová varianta:

Klobásky opečte na grilovací pánvi. Pak je přidejte k porci zeleninového kuskusu.

Zapečené filé se zeleninovou krustou

Rozcuchaná, lehce pikantní čepice skrývá barevně kontrastní a chuťově ladící vrstvy špenátu a ryby.

Doba přípravy: 25 minut + 35 minut pečení

Suroviny (na 4 porce):

2 velké brambory

2 mrkve

8 ředkviček

4 lžíce másla

4 porce rybího filé

2 stroužky česneku

2 hrsti špenátu

1/2 hrnku smetany

špetka mletého muškátového oříšku

8 nožiček párků

sůl

pepř

Postup:

Troubu rozehřejte na teplotu 190 °C. Brambory i mrkve oloupejte a vařte v osolené vodě 8 minut. Poté je nahrubo nastrouhejte. Ředkvičky omyjte, osušte a nastrouhejte je k bramborám s mrkví.

Velkou zapékací misku (nebo čtyři malé) vytřete asi 2 lžícemi másla a na dno naskládejte filé. Osolte ho a opepřete. Rybu posypte česnekem nakrájeným na plátky a špenátem, který jste předem v cedníku prolili vroucí vodou, a opět trochu osolte. Na špenát rozložte kousky másla.

Nastrouhanou zeleninu promíchejte se zbylým máslem, smetanou a muškátem, maličko osolte a opepřete. Směsí překryjte filé se špenátem a pečte v troubě 35 minut.

Náš tip:

K zelenině můžete přidat ještě hrst nastrouhaného sýra. Zvolte dobrý a voňavý, třeba goudu.

Česnekové kuře s rýží a kapustičkami

Růžičková kapusta je krásná na pohled, nezapomenutelná chuťově a plná zdraví prospěšných látek – k masu ideální společník.

Doba přípravy: 60 minut

Suroviny (na 4 porce):

4 kuřecí stehna

2 stroužky česneku

1/2 lžičky mleté papriky

100 g másla

500 g růžičkové kapusty

sůl

pepř

uvařená rýže

Postup:

Stehna osolte, opepřete, potřete prolisovaným česnekem a okořeňte paprikou. Vyskládejte je do pekáčku a položte na ně tenké plátky z třetiny másla. Podlijte vodou a pečte v troubě předehřáté na 200 °C 45 minut dozlatova.

V pánvi rozpalte zbytek másla, osolte ho a rozkrojené kapustičky v něm orestujte tak, aby zůstaly křupavé. Podávejte s masem a rýží.

