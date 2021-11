Petr Skála: On-line farmářský trh může posílit sousedské vztahy

Všichni, co něco pěstují, to dobře znají: někdy se prostě urodí tolik, že vše nemůžete sami spotřebovat. Naopak ti, kteří zahradu nemají, hledají cesty, jak se dostat k co nejčerstvějšímu ovoci a zelenině. Řešení nabízí web www.sousedovazahrada.cz, který před třemi lety založil Petr Skála.

Petr Skála, zakladatel inzertního webu Sousedova zahrada | Foto: se svolením Petra Skály

Na jakém principu Sousedova zahrada funguje?

Funguje jako inzertní web pro prodej přebytků úrody ze zahrad a zahrádek. Když si na něm návštěvník vybere nějaký produkt, prostřednictvím webu přímo kontaktuje pěstitele a domluví se spolu na způsobu platby a předání zboží. Díky tomu, že zákazník nakupuje přímo od zdroje, získá maximálně čerstvé produkty, ovoce přímo ze stromu, zeleninu přímo ze záhonu. Co vás k založení webu vedlo?

Sám mám u domu zahradu, kde pěstuji ovoce a zeleninu primárně pro svou vlastní spotřebu, stejně jako většina drobných pěstitelů. Ale občas se stane, že máte velkou úrodu, kterou sami nestačíte spotřebovat, a je vám líto ji vyhodit. Tak přebytky nabídnete známým nebo sousedovi odvedle, ale už nebudete běhat po ulici a zvonit na další sousedy, jestli od vás nechtějí rajčata nebo si přijít natrhat jablka. To byl jeden z impulzů k založení webového tržiště. Je čerstvé opravdu vždy i nejlepší? Přečíst článek › Nemusí se zájemce obávat, že narazí na nepoctivého prodejce?

Vzhledem k tomu, že prodejce a kupující mezi sebou komunikují přímo a předání a platba probíhají mezi nimi, zákazník si může na místě zkontrolovat kvalitu produktů. Ale už se bohužel stalo, že prodejce neodpovídal na poptávku zákazníka ani přes naše urgence. Zákazník tak sice nepřišel o svoje peníze, ale určitě je pro něj zklamání, když se těší na skvělá domácí vajíčka, a nakonec žádná nemá. Tomu se snažíme předejít větším množství nabídek, aby měl člověk případně možnost oslovit jiného prodejce ve svém okolí. Benefit pro nové předplatitele:

na 3 a 12 měsíců) Kolik lidí stránky využívá a kolik obchodů se už za dobu fungování webu uskutečnilo?

Web vznikl spíše jako komunitní projekt a povědomí o jeho existenci jsem mezi uživatele šířil hlavně prostřednictvím sociálních sítí. Návštěvnost se pomalu začala zvedat hlavně v létě a na podzim v období sklizně. Povedlo se nám dosáhnout návštěvnosti 30 000 uživatelů za měsíc a předpokládáme, že tento rostoucí trend bude pokračovat. Počet obchodů se těžko odhaduje, protože někteří pěstitelé uvádějí ve svém inzerátu přímý kontakt na sebe, a to pak komunikace probíhá mimo web. Zatím nabídka převyšuje poptávku, ale věříme, že se to díky rostoucí oblibě lokálních čerstvých produktů změní. Čerstvý chléb. Pomocník, nebo nepřítel? Přečíst článek › Jak je web financován? Platí se za zprostředkování obchodu či vystavení nabídky?

Původně běžel na placené platformě, vytvořením vlastního webu jsme ale minimalizovali provozní náklady. Ušetřené peníze za provoz investujeme do zviditelnění webu. Za jeho používání prodejcům ani zákazníkům neúčtujeme žádné poplatky, proto se na něm zobrazuje placená reklama. Je to jedna z možností, jak financovat jeho provoz, aby jej uživatelé mohli i nadále používat zdarma. Máte nějaký plán na vylepšení či rozšíření stránek?

Postupně je vylepšujeme tak, aby byly uživatelsky co nejpřívětivější, snažíme se reagovat na podněty uživatelů. Chceme vlastně vytvořit on-line farmářský trh, který funguje 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Představa je taková, že tržiště bude sloužit i těm nejmenším pěstitelům. A možná to také posílí sousedské vztahy. Jistě znáte spoustu lidí ze svého okolí od vidění a díky webu Sousedova zahrada zjistíte, že pěstují skvělá jablka, jejich včely umí nasbírat ten nejsladší med nebo jejich slepice snášejí ta nejlepší vajíčka. Týdeník Květy

