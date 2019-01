Dobronín – Zdravotní stav popálené ženy po sobotním výbuchu plynu z propanbutanové lahve v Dobroníně na Jihlavsku zůstává i po šesti dnech vážný.

V poničeném bytě začali dělníci s bouráním poškozených příček. Spodní byt je po zásahu hasičů kompletně vytopen. | Foto: Deník/Roman Martínek

„Stav pacientky už není kritický, jak tomu bylo na začátku týdne, ale zůstává nadále velmi vážný. Prognózu lze v takovýchto případech jen velmi těžko odhadnout," informovala včera mluvčí brněnské nemocnice Anna Mrázová. Při výbuchu byla zraněna i pětiletá holčička. Její stav je podle mluvčí nemocnice stabilizovaný. „Dívka utrpěla středně těžká poranění," doplnila Anna Mrázová.

Podle některých informací, zveřejněných například na letáku dobročinné sbírky pro postižené, utrpěla žena popáleniny na šedesáti procentech těla, a musí být udržována v umělém spánku. Dívka pak bojuje s popáleninami na třiceti procentech těla.

„Tyto informace potvrdit nemohou, protože jsou nad rámec toho, co lze ze zdravotní dokumentace pacientů zveřejnit," uvedla Mrázová.

Příčiny ničivého výbuchu i nadále vyšetřují specialisté.

„S objasňováním toho případu nám pomáhá Technický ústav požární ochrany. Zatím se stále pracuje s verzí, že v domě vybuchla propanbutanová láhev," informovala mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Zatím není jasné, zda šlo o technickou závadu na plynové lahvi, či neopatrnost při manipulaci. Není vyloučeno ani to, že výbuch vznikl poté, co se v bytě nahromadil unikající plyn.

„Tlaková vlna byla tak silná, že kromě skleněných výplní oken vyrazila ve dvou sousedních bytech vchodové dveře z futer. Vyražena byla i skleněná výplň vchodových dveří do celého domu," popsal starosta Dobronína Ivan Sehnal.

Dům už začaly České dráhy jako majitel objektu opravovat. Okna už byla zasklena v bytě, který je pod bytem, kde došlo k výbuchu. V bytě poničeném výbuchem už začali dělníci s bouráním poškozených příček. Okna se budou muset pravděpodobně vyměnit celá i s rámy.

Spodní byt je po zásahu hasičů kompletně vytopen.

„Je to hrozné. Máme tu zatím jeden vysoušeč, ale je to málo. Slíbili, že během čtvrtka dovezou ještě jeden. Vůbec netuším, jak dlouho to všechno bude trvat," řekl Deníku Jiří Láník z vytopeného bytu.

Situaci budou přímo na místě dnes konzultovat zástupci obce. „Musíme zjistit, jak budou opravy pokračovat, abychom nějak mohli zkoordinovat pomoc postiženým lidem. Postupně se na nás obracejí lidé, kteří nabízejí například nábytek," podotkl Ivan Sehnal.

V plném proudu je i vypsání veřejné sbírky. „V pondělí požádáme krajský úřad o schválení sbírky ve zkráceném řízení. Lidé budou moci finanční pomoc posílat na bankovní účet u České spořitelny. Přispívat budou moci lidé i do pokladniček na obecním úřadu," informuje Ivan Sehnal.

Pomoct se snaží i Dobrotety

S pomocí přišla i společnost Dobrotety, která vypsala sbírku pro postižené, již přišli prakticky o vše. Zůstalo jim pouze to, co měli na sobě.

„Lidé mohou přispět veškerým oblečením, nábytkem, postelemi, matracemi, nádobím i hračkami pro pětiletou holčičku," vypočetla Monika Hájková z charitativní společnosti Dobrotety.