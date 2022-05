Vše na jednom místě

Z právního hlediska je provozovatelem tržiště společnost s ručením omezeným AZ Retail. Jan Cvetkov ji založil začátkem roku 2019 a z perspektivy příštího společensko-ekonomického vývoje právě včas. Nástup kovidu o rok nato totiž s sebou přinesl i nebývalý rozvoj internetových služeb.

„Covid podstatně změnil celé odvětví prodeje a nákupu zboží přes internet a vše urychlil. Nebyli jsme výjimkou. V první vlně jsme každý měsíc zvyšovali objem prodeje o polovinu. Logicky jsme tedy ani nečerpali dotace, vše jsme zvládli sami,“ vzpomíná na začátky.

Podle jeho názoru elektronické obchodování představuje budoucnost maloobchodu. Vždyť co je lepšího, než si v pohodlí domova ‚naklikat‘ zboží, o které má člověk zájem?,“ klade si řečnickou otázku. S tím, že za pár dní zákazník vše najde přede dveřmi nebo si zboží vyzvedne na určeném místě.

Server OdKarla.cz je v ČR největší, pokud jde o prodej použitého zboží se zárukou. Koncept je bezesporu velmi zajímavý, až odvážný, neboť podnikatel nenakupuje zboží od jednotlivců, jak by se dalo čekat, ale od velkých internetových prodejců, respektive z běžných prodejen.

V duchu hesla – vše na jednom místě: jedna objednávka, jedna platba, jeden balíček, stejný servis. Plus záruka na zboží a možnost jeho vrácení, pokud obsah nesplní očekávání.

„Tímto konceptem se odlišujeme od jiných podobných platforem, které vnímám spíše jako inzertní portály zejména pro prodej použitých věcí (lidé lidem) bez další přidané hodnoty a bez záruky,“ uvádí Jan Cvetkov.

Zároveň s jistou dávkou hrdosti poukazuje na to, že přes oba hlavní sklady společnost AZ Retail za poslední dva roky vrátila do ekonomiky přes půl milionu kusů výrobků, které by s velkou pravděpodobností skončili na skládce či v odpadu. Tedy každý výrobek vzali pracovníci společnosti do ruky, přezkoušeli a vyfotografovali ho, popsali, umístili do skladu a vystavili na internetu.

Pod tlakem doby

Ctižádost a plány do dalšího období? Alespoň milion takových výrobků ročně! Na toto číslo se chce tržiště dostat i díky spolupráci s dalšími subjekty. Jan Cvetkov proto spolu s kolegy vyvíjí nyní digitální základnu, pomocí níž bude kterýkoliv internetový obchod schopen nabídnout rozbalené produkty na serveru OdKarla.cz.

Hlavním rozdílem je, že na rozdíl od konkurence zde zákazník obdrží pouze jeden balíček. Pokud nakoupí něco od pěti prodejců jinde, ti mu pošlou pochopitelně pět balíčků a zaplatí pětkrát poštovné. V tomto případě však pouze jedno, což představuje značnou finanční i ekologickou úsporu. Pokud za půl roku člověk zjistí, že něco nefunguje, nemusí složitě hledat informace, od koho co vlastně koupil. Zde uplatní reklamaci online. Cena se řeší na principu holandské aukce. Portál začíná s nabídkou odrážející cenu nového zboží sníženou o x-procent a tu pak snižuje až do momentu prodeje.

„Z mého hlediska se ovšem dnes přeceňuje téma doručení zboží „v ten samý den,“ které sebou přináší určitou formu neefektivnosti. Věřím, že v drtivé většině případů by stačilo dodat zboží za jeden-dva dny, případně se naučit objednávat dříve nebo lépe plánovat. V rámci dalšího rozvoje plánujeme, že našim partnerům nabídneme možnost vystavit danou nabídku i na na stránkách serveru e-bay v Německu, Rakousku, Francii atd. Nyní postup ověřujeme a výsledky jsme úplně nadšení,“ říká podnikatel.

Dobrá rada zdarma

Lidem, kteří tak jako on před lety uvažují o vlastní podnikatelské dráze, radí: „Kdo nehraje, nevyhraje. Nápadů má každý spoustu, ale dobré řízení, automatizace a správné nastavení procesů je tím, na čem je potřeba firmu postavit. Začátek bývá většinou těžký, ale je důležité vydržet, usilovně pracovat a jít si za svým. Dejte si velký pozor na výběr investora a stanovení realistického plánu růstu. A hlídejte si každou korunu nákladů,“ zní jeho rada.