Před jedenácti lety jsem sezvala partu náctiletých dětí a dělali jsme ve Studénkách vystoupení – divadla, představení, založili jsme i kapelu. Vybrali jsme tak peníze, za které nám místní truhlárna vytvořila dětské hřiště, které tam je dosud. Tehdejší vedení obce ale chtělo, aby se o to někdo zaručil a staral. Tak jsme se s několika maminkami daly dohromady, vznikl Spolek dětem Studénky a od té doby jsme se trochu rozrostli. Spravujeme hřiště a děláme již zmíněné akce, jedna věc je totiž mít nápad a druhá ho zrealizovat, to bych sama nezvládla. Loni jsme poprvé vyjeli do areálu tábora v Křižanově. Pro děti byla nachystaná hra, dospělí si u ohýnku popovídali, bylo to úplně super. Letos jsme to zopakovali, je to úplně jiné sejít se mimo ves, hlavně děti si to vždy užijí.

Zdroj: archiv Lucie Doležalové