Počáteční muzicírování dvou nadšených kluků bylo základem pro vznik nové kapely. „REVOCK jsme založili v roce 2012 s mým kamarádem a spolužákem ze střední školy. Jako asi každý muzikant, i my jsme měli v té době před sebou vidinu slávy a holek. (smích) Postupem času nám ale začalo čím dál více záležet na tom, jak to zní, než na tom, kolika holkám se to líbí. Po několika nezdarech se ale kamarád vydal jinou cestou. Zlákalo ho posilování a ragby. A tak jsem začal hledat znovu nadšence, kteří by hráli v kapele se mnou. To trvalo dva roky. Proto naši existenci v koncertní sestavě počítáme až od roku 2015,“ vysvětluje Martin Janíček.