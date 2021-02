FOTO 5.Zdroj: archiv Ivety Doležalové

Mám skvělou vedoucí, která si se mnou dala práci a mnoho mě naučila. Změnila můj pohled na tento zcela jiný svět a pomohla mi získat nové zkušenosti. Díky této práci mám možnost pomáhat potřebným. Ať už s jejich aktivizací, volnočasovými aktivitami, nebo s jejich zájmovou oblastí. To znamená, že s uživateli hrajeme divadlo, tancujeme, jezdíme na výlety, malujeme, vytváříme výrobky z keramiky či z přírodních materiálů, pracujeme s počítačem a podílíme se na mnoho dalších aktivitách. Prostě každý si vybere, co ho baví a na co stačí. A na co nestačí, od toho jsem tam já, abych pomohla.