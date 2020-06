„Měl jsem vyhřezlou plotýnku, zánět kořenového nervu a necítil jsem nohu. Na operaci jsem nechtěl. Pomohla mi manželka, která je zdravotní sestrou. Společně jsme objevili masáž Dornovou metodou. Ta mi pomohla. Oba nás to nadchlo natolik, že jsme začali jezdit do Brna, abychom se to také naučili. A oba jsme si pak udělali i masérský kurz. Teď už je to deset let, co dělám maséra,“ popisuje prvopočátek svého nynějšího povolání Jiří Novák.

Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová