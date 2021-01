Zdroj: Deník / Ivana Říhová

V třebíčské čokoládovně mohou zákazníci ochutnat boby z celého světa. Majitel si jezdí vybírat ty nejlepší na nejrůznější veletrhy. Pravidelně jezdí třeba na ten do Amsterodamu. Hledání těch nejlepších bobů je nekonečný proces, protože to, co se vám zamlouvá jeden rok, už se další nemusí líbit vůbec. V obchodě mají boby z Grenady, Tanzanie, Papui nové Quinei nebo Madagaskaru.