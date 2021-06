Typ trasy: cyklistická. Náročnost: nízká. Délka: 24,5 km. Zajímavosti při cestě: 1. muzejní expozice Život v podzámčí Úsov, 2. smírčí kříž Dubicko, 3. Venkovské minimuzeum Klopina, 4. Galerie Lautner Mohelnice

Statek v Bezděkově leží na přechodu Hané v Zábřežskou vrchovinu. Po řadu let už se zde pěstuje česnek, jahody, máta, různé byliny jako třeba měsíček – a nyní také levandule, které je tu nyní už více než 10 000 rostlinek. Cílem hospodářů na bezděkovském statku je ovšem vytvořit celé levandulové království – tedy celkem pět hektarů levandulových polí.

To už bude zdejší hospodářství vypadat podobně jako ona slavná levandulová pole v Provence ve Francii: krajina politá pohádkově fialovou barvou a pokrytá hustou vrstvou vůně, která opájí člověka i včely. Mimochodem – bezděkovské levandule mají BIO certifikaci.

Trasa výletu Zdroj: Mapy.cz Vůně, která léčivě hladí

Uvědomil jsem si, že vlastně neznám člověka, kterému by byla levandulová vůně protivná. Pokud také patříte k jejím milovníkům, vyrazte do Bezděkova v první půli července – to zde bývají voňavé lány v plném květu a člověk si připadá jako v jiném světě. V Bezděkově samozřejmě levanduli nejen pěstují, ale také zpracovávají.

Že je tato rostlina pro člověka prospěšná, to se ví snad od pravěku. V Bezděkově tak po vzoru našich předků vyrábějí z levandule čaje, které odstraňují stres a deprese, léčí chřipky, žaludeční problémy a bůhví co ještě. Hlavně však člověku vracejí klid a příjemný pocit.

Z Bezděkova vyrazíme do Mohelnice, místa osídleného už před osmi tisíci lety. V roce 1275 zde byla založena zřejmě první škola severní Moravy, pocházejí odsud dva pražští arcibiskupové – Antonín Brus a Martin Medek. Unikátem je mohelnický betlém, dokončený teprve v roce 2003, chmurnou připomínkou temné minulosti pak pomník na místě, kde byl upálen děkan Lautner.

Poslední zastávkou před návratem do výchozího Bezděkova pak je hradozámek Úsov, ve kterém je evropsky unikátní muzeum lesnictví a lovu, založené knížetem z Lichtenštejna už v roce 1898.

Více o cyklistice najdete na Deník.cz. Staňte se dnes digitálním předplatitelem a získáte zdarma e-knihu plnou cyklotras po celém Česku. Více na: predplatne.denik.cz/cyklodenik