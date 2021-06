Trasa: Chrudim – Slatiňany – Švýcárna – Rabštejnská Lhota – Rozhledna Bára

Jednou z méně náročných je trasa na Báru a zpět přes koňský svět, která měří necelých 20 kilometrů, a je vhodná především pro trekingová kola. Takový cyklovýlet zvládnou a ocení s rodiči i jejich děti. A jak už název napovídá, povede do lesů na Podhůře na Chrudimsku, k okolí rozhledny Bára i ke slatiňanskému hřebčínu.

Jízdu zahájíme v Chrudimi, odkud nás cyklotrasa 4112 provede podél řeky Chrudimky až do Slatiňan. Zde si přijdou na své milovníci historie i koní. Stezka se totiž klikatí okolo zdejšího zámku a přilehlého hřebčína. Dostanete se až nad zámecký park, který se pyšní druhou nejbohatší dendrologickou sbírkou ve východních Čechách.

Před zadním vchodem do zámeckého parku se trasa stáčí ze silnice třetí třídy na lesní cestu a míří ke Švýcárně. Nedávno zrekonstruovaný objekt ve svých útrobách hostí interaktivní muzeum starokladrubského koně, které určitě stojí za prohlídku.

Trasa výletuZdroj: Deník/Google mapsZelené turistické značky vedou hlouběji do lesa: ke Kočičímu hrádku, který udělá radost především těm nejmladším cyklistům. Tato miniatura gotického zámku láká ke hrám už nejednu generaci dětí. Odtud se jede po modré do směru na Rabštejnské Lhoty.

Na rozcestí opouští trasa modrou a pokračuje po žluté k rozhledně Bára. Za hezkého počasí jsou z ní vidět i Krkonoše a pokochat se můžete i její originální dřevěnou konstrukcí, která je dílem architekta Martina Rajniše. Bára a její okolí si jistě zaslouží delší zastávku. Na místě nechybí ani občerstvení.

Adrenalin v lanovém parku

Při přebytku energie lze zažít pár dalších adrenalinových zážitků v lanovém parku nově zkusit příměstský singltrek. Úzká jednosměrná přírodní stezka je sice určená především pro horská kola, i zde lze najít několik obtížností a vyzkoušet ji mohou i děti.

Trasa se vrací k modré a míří k přírodní památce Na Skalách, kde lze projít skalní přírodní památkou.

Odsud naše cesta míří po žluté k prvnímu ze soustavy Kochánovických rybníků k Pernému. Nedaleko stojí ve stráni tzv. Tyrolský domek. Budova z 19. století inspirovaná stavbami alpských chat je domovem slatiňanských skautů.

Cyklotrasa 4177 nás navede zpět na Slatiňany k výletní restauraci Monaco. V této půvabné lesní restauraci s kouzelným výhledem do okolní krajiny můžete doplnit síly, než se po cyklotrase 4112 vydáte zpět do Slatiňan a poté do Chrudimi.

GPS souřadnice

● Chrudim 49.9510922N, 15.7955758E

● Slatiňany 49.9210964N, 15.8137678E

● Podhůra 49.9194208N, 15.7790319E

● Rabštejnská Lhota 49.9155617N, 15.7680483E

● Švýcárna 49.9135497N, 15.8006447E

● Kočičí hrádek 49.9133231N, 15.7974808E

● Rozhledna Na Báře 49,916292N 15,780667 E

