Trasa: Beroun – Alkazar – Hostim – Velká Amerika - Karlštejn

Naše trasa směřuje z Berouna k bývalému lomu Alkazar. Cestou však můžeme obdivovat výhled na Tetín, pokud to dovolí povětrnostní podmínky; blíž se bohužel ke zřícenině hradu nedostaneme, protože se nachází na opačném břehu Berouny. Východní část hradu však byla zničena, zbývá tak pouze branská věž a fragmenty zdiva mladšího palácového křídla. Oficiální zdroje udávají, že zbytek hradu padl k zemi v 19. století právě při těžbě vápence.

Po chvilce šlapání do pedálů dorazíme do zmiňovaného lomu s názvem Alkazar. Původně se mu však říkalo Hostim I. V současné době v něm již těžba neprobíhá, dříve se v něm těžil vápenec. Lom se nachází před soutokem s potokem Kačákem, který nalezneme severně od obce Srbsko. Lom je volně přístupný, je možné se podívat i do některých z deseti různě velkých jeskyní. Za zmínku jistě stojí fakt, že v šedesátých letech byly některé štoly částečně využité jako úložiště radioaktivního odpadu a po naplnění byly zabetonovány.

Trasa výletuZdroj: Deník/Google mapsNa cestě z lomu nepokračujeme rovně, nýbrž odbočíme doleva a pojedeme vedle vodního toku Loděnice. Projedeme obcí Hostim a po čase dorazíme až do obce Svatý Jan pod Skalou. Tam navštívíme Poutní kostel Narození sv. Jana Křtitele. Tam je hrob chorvatského poustevníka Ivana, tomu se někdy v 10. století na tomto místě zjevil sv. Jan Křtitel. Budeme moci navštívit jeho jeskyni v tomto kostele.

Naší předposlední zastávkou je bývalý lom Velká Amerika. Kdo by neznal toto místo? Vždyť se mu přezdívá Český Grand Canyon po vzoru svého amerického a o něco většího bratříčka. Jde o bývalý vápencový lom a je největším ze skupiny tamějších lomů. Ve východní nezatopené části návštěvníci vytváří obrazce či sochy a nápisy z kamenů; proto se říká této oblasti Obrazárna.

Lom si oblíbili filmaři

Pro filmové nadšence bude zajímavé zjištění, že se zde točilo několik českých filmů: Cesta na jihozápad, Malá mořská víla, ale i koňská opera Limonádový Joe. Je však třeba myslet na to, že lom je přizpůsobován turistickému zájmu; přímo do lomu a na nezabezpečená místa není dovolen, stejně jako přistupování k jeho okrajům. Došlo zde i k řadě úrazů. Rozhodně je nutné respektovat zákazové tabule a zábrany.

Následně nás čeká delší, byť poměrně scénická vyjížďka přes Sedlec, Bubovice a Mořinu, kde můžeme obdivovat krásnou berounskou krajinu. Na konci naší cesty bude však hrad Karlštejn. Symbol české státnosti není třeba dvakrát představovat. Jde o národní kulturní památku, kam míří každoročně nespočetně turistů. Hrad Karlštejn byl založený kolem roku 1348 coby sídlo římského císaře a českého krále Karla IV. Následně fungoval hrad jako klenotnice pro uschování římských korunovačních klenotů.

Zde naše zhruba pětadvacetikilometrové putování po Berounsku končí. Pokud nám vyhládlo, můžeme načerpat energii v některé z místních restaurací. A potom najít cestu na kole přes Srbsko zpět do Berouna, nebo se třeba dopravit zpět do města hromadnou dopravou.

GPS souřadnice

● Beroun - 49°57′50.07″ N, 14°4′19.42″ E

● Lom Alkazar - 49°57′39″ N, 14°7′46″ E

● Tetín - 49°57′0.1″ N, 14°6′23.27″ E

● Svatý Jan pod Skalou - 49°58′8.36″ N, 14°7′59.62″ E

● Lom Velká Amerika - 49°57′34″ N, 14°11′55″ E

● Sedlec - 49°52′0″ N, 13°54′31″ E

● Bubovice - 49°58′11.06″ N, 14°9′59.61″ E

● Mořina - 49°57′10.5″ N, 14°12′31.31″ E

● Hrad Karlštejn - 49°56′20.82″ N, 14°11′17.84″ E

JAKUB ŠŤÁSTKA