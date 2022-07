Je to už patnáct let, co Tina Brown, bývalá šéfredaktorka časopisů Tatler, The New Yorker a Vanity Fair, vydala svou fascinující ságu The Diana Chronicles – biografii zesnulé Diany, princezny z Walesu. Nyní přichází s novou knihou, která nejenže odhaluje vše o Dianě, princi Charlesovi a vévodkyni z Cornwallu Camille, ale obsahuje i dlouhé stati o Williamovi a Kate a také Harrym a Meghan, konkrétně o jejich „megxitu“ a následném působení v USA.

Přestože Brown není žádná historička ani intelektuální pisatelka, dokáže podmanivě vyprávět příběhy, kterými fascinuje běžné pozorovatele královské rodiny, a nutno dodat, že nešetří žádného jejího člena. Zmiňuje vše, od bouřlivého rozchodu Charlese a Diany přes kontroverzní vztah mezi oblíbeným synem Alžběty II., princem Andrewem, a usvědčeným pedofilním násilníkem Jeffreym Epsteinem až po obvinění z rasismu ze strany Meghan a Harryho. Zabíhá i do takových detailů, jako jsou například požadavky prince Charlese, aby mu byly vyžehleny tkaničky. To vše tvrdí na základě dlouholetých pozorování a rozhovorů s blízkými lidmi královské rodiny, která se jen těžko může bránit kontroverzi, jíž se tak zoufale snaží vyhýbat. Tady přinášíme pět překvapivých tvrzení z nové knihy.

Neuvážené rozhodnutí

Brownová se časopisu Time svěřila, že nejlépe se jí psal příběh o Meghan a Harrym a jejich odchodu z královské rodiny, protože v době, kdy ho psala, zrovna celá situace eskalovala a našla se spousta lidí, která byla ochotná o různých věcech mluvit. Ve své knize říká, že Harry a Meghan „naprosto podcenili“ život mimo královskou rodinu. Když před více než dvěma lety odešli z pozice jejích důležitých členů, aby se svými dětmi žili nový, finančně nezávislý život v Kalifornii, nedošlo jim, jaké to bude mít důsledky.

Podepsali mnohomilionové smlouvy s Netflixem a Spotify – ale zatím z toho vzešlo jen minimum obsahu a Harry a Meghan mají problém využít svou „královskou značku“. Brownová ve videorozhovoru pro Washington Post řekla, že si úplně neuměli představit, jaké to je, fungovat bez poradců paláce a PR týmu, kteří by jim mohli pomoci. „Jakkoli nenáviděli omezení a malichernost, to, co palác dělá, má úžasnou pravomoc. Není nikdo, kdo by nepřijal telefonát z Buckinghamského nebo Kensingtonského paláce. To vše je nyní pryč a jejich úsudek nemusí být nutně tím nejlepším,“ vyjádřila se, co si myslí o jejich rozhodnutí.

Brown se ve své knize také vrací k několika Meghaniným incidentům, které se propíraly v médiích. Tvrdí, že Meghan milovala pozornost a používala svůj status „královské celebrity“ k tomu, aby získávala dárky od návrhářských značek. To sice ve světě celebrit není nic neobvyklého, nicméně Brown tvrdí, že poté, co se provdala za Harryho, přímo poslala píáristům luxusních obchodů zprávu, že má zájem udržovat vřelý vztah a dostávat tašky s designovými kousky. Vrací se také k hádce s královninou nejdůvěrnější pobočnicí a drahou přítelkyní Angelou Kelly.

Pohádaly se údajně kvůli tiáře, kterou chtěla mít Meghan ve svůj svatební den. Přičemž Harry poté, co jí byla tato možnost zamítnuta, údajně křičel: „Co Meghan chce, to dostane.“ Zdroj z paláce pak samotné Brown přiznal, že před jejich svatbou v roce 2018 proběhlo několik hádek a že Meghan před personálem křičela. Oba prý sdílejí vzájemnou závislost na dramatu, což podnítilo takové situace.

Tajný život Kate

Kromě toho, že Brown podrobně vypráví o tom, jak se Kate a William dali dohromady, rozvíjí i myšlenku, že mladá žena ze středostavovského prostředí byla vždy tak trochu posedlá touhou po společenském uznání. Doslova píše, že kdyby Kate měla svůj parfém, mohl by se jmenovat „Láska a strategie“. Velkou roli ve vztahu Kate a Williama měla údajně i matka vévodkyně, která se snažila oba udržet spolu. „Byl to úplný milostný zápas a pořád je. Myslím, že se Kate do Williama bláznivě zamilovala, ale je rozdíl mezi tím, když se do někoho bláznivě zamilujete, a tím, že se dokážete deset let pohybovat po překážkové dráze (tisk, rodina apod.) – a já si myslím, že matka Kate byla nesmírně nápomocná při udržování stabilního kurzu,“ svěřila se časopisu Time.

A i když to navenek vypadá, že se Kate stará především o zájmy druhých, myslí prý také na své potřeby a vášně mimo královský svět. Tajně navštěvuje galerie a muzea, aby uspokojila svůj vnitřní život. Jednou byla například spatřena, jak se v osm hodin ráno vplížila na výstavu Hockney v Královské akademii a posadila se před jedno z uměleckých děl. Muži, který seděl vedle, prý řekla, že jí chybějí dějiny umění, ze kterých získala v roce 2005 titul na St. Andrews University.

Autorka v knize odhaluje i přísné standardy prince z Walesu. Podrobně popisuje, jak princ Charles údajně poslal dodávku se svými osobními věcmi do venkovského sídla svých přátel den předtím, než tam měl pobývat. Nechal si tam poslat postel, nábytek, a dokonce i obrázky. Dále také ortopedické lůžko, toaletní sedátko a toaletní papír.

Harry vrátil otci dar

Zmiňuje i to, že vztah prince Harryho s otcem Charlesem byl dlouhou dobu napjatý a společně komunikovali hlavně přes své soukromé kanceláře. Jako příklad uvádí rozhovor o Harryho dárku ke třicátým narozeninám. „Chtěl bys další smoking?“ zeptal se údajně Charles a Harry mu odpověděl, že ano. „Muž ze Savile Row ho tedy přišel změřit, a když oblek dorazil, jeden rukáv byl kratší než druhý a jedna nohavice kratší než druhá, takže byl v krabici vrácen. Vypadalo to podobně jako celý jejich vztah,“ říká v knize autorka. A odhaluje toho mnohem víc…