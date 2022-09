Seriál Pálava bude mít celkem dvanáct dílů. Už máte dotočeno? Ano, před měsícem jsme dotočili a bylo to krásné a intenzivní. Ještě se mi chce brečet, když o tom mluvím. Byla to strašná legrace, na Pálavě je to nádherný a nejradši bych tam bydlela, kdyby to nebylo tak daleko od všech mých pracovních povinností. Sešla se tam opravdu super parta lidí, fantastičtí herci, se kterými pro mě byla čest pracovat.

V jaké roli vás uvidíme?

Jsem ráda, že je to veskrze pozitivní postava – hodná, správná, férová holka, která to nemá úplně jednoduchý. Je to o lásce. Upřímně jsem ráda, že nejsem žádná potvora. (smích)

Ve Slunečné jste mrchu hrála. Stávalo se vám, že vás lidé zastavovali a „nadávali vám“?

Ne úplně nadávali, ale dělo se mi to a už bych se k tomu nerada vracela. Bylo to velmi nepříjemné. Na podzim jsem natočila seriál Půlnoční zpověď, který nevím, kdy na Primě poběží, ale až se tak stane, bude to pro mě hodně nepříjemný. (smích) Ale na vysílání Pálavy se těším a doufám, že budou lidi říkat, že jsem zlatá, a věřím, že mi budou fandit.

Denisa Nesvačilová v seriálu Pálava:

Spousta herců by vám mohla závidět, že jdete teď z role do role…

Asi to i dělají! (smích) Ale já jim zase závidím, že mají třeba měsíc volno a jsou někde na dovolené. Ať se tam upečou na tom slunci! (smích)

Prázdniny máme za sebou, měla jste je celé pracovní?

Ano, stále pracuju, ale jsem za to ráda. Začínala jsem u filmu – to byla úplně první ze všech hereckých disciplín, kterou jsem dělala, takže jsem zvyklá v létě pracovat, protože většinou se v tuto dobu natáčí. Ne tedy tolik jako letos, letos to bylo extrémní, ale jak už jsem řekla, jsem za to ráda. Některé nabídky se kvůli covidu nasčítaly, některé čekaly a teď se všichni do všeho naplno pustili a holt se to takhle sešlo.

V jakém dalším projektu vás uvidíme?

Ještě mě na podzim uvidíte třeba v seriálu Dobré zprávy, kde hraju sportovní zprávařku.