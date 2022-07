Důl Hraničná zprivatizovali srdcaři

Existují lidé, kterým se podzemní dobrodružství a hry na jeskyňáře a horníky staly celoživotním koníčkem. Nebo dokonce profesí. Věnují volný čas i rodinné úspory objevování, mapování a zpřístupňování opuštěných důlních děl veřejnosti.

„Majitel dolu“, to zní honosně. Skoro jako uhlobaron. Krnovský potápěč Jan Pokorný s několika přáteli jsou vlastníky zaplaveného dolu Hraničná. Řadu let tvrdě pracovali, aby staré důlní dílo zpřístupnili veřejnosti. Díky nim je exkurze do historie hornictví v Hraničné dostupná každému.

Potápění v tomto zaplaveném podzemním labyrintu je vyšší level. Takový zážitek už je vyhrazený zkušeným potápěčům s licencí. Musí mít pojištění, odvahu, technické vybavení a lékařskou prohlídku.

„Nejsem speleolog, geolog ani horník, ale potápěč. Kamarád je šutrák a zaměstnanec Diama. V roce 2014 dostal nápad, že bychom mohli společně zprivatizovat zaplavený důl a propojit tam geologii, historii a potápění. Asi jsem zrovna samou nudou neměl co dělat, že jsem mu na to přikývl. Důl vlastníme jako čtyřčlenný spolek Rychlebská báňsko-historická. Je to zkolaudovaná stavba. Máme od Českého báňského úřadu povolení, že v tomto podzemním objektu se může pod vodu,“ vysvětlil Jan Pokorný, jak potápěč přijde k zaplavenému dolu.