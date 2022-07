Mše duchů v kostele svatého Štěpána v Kouřimi

Okres Kolín – Mše duchů v kostele svatého Štěpána v Kouřimi.Zdroj: Deník/Jana Martinková

Kolínsko má dokonce celou tajemnou stezku. Jmenuje se Tajuplná místa Podlipanska a má dvě desítky zastavení. Jedním z nich je kostel svatého Štěpána v Kouřimi. Tam se podle pověsti odehrála mše duchů a legenda praví, že duše zemřelých se tam mohou objevit i dnes.

A nejen to. Po roce 1627 odešlo z Kouřimi několik protestantských rodin do emigrace a těsně před odchodem se sešly právě v tomto kostele. Jejich modlitby se prý natolik vtiskly do chrámových zdí, že se prý za jasných nocí uvnitř dodnes objevují světla, zní zpěv a varhany.