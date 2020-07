KDY: 30. června, od 9.00

KDE: Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: vstupné 30 korun

Jedná se o další přehlídku nejnovějších prací studentů uměleckořemeslných oborů z Akademie ve Světlé nad Sázavou. Výstava bude k vidění do 31. srpna. Otevřeno kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vstupné třicet korun.