KDY: dnes, od 10 hodin

KDE: hrad Lipnice nad Sázavou

ZA KOLIK: vstupné 80/120 korun

První výstava se věnuje rytířským ctnostem a je určena především dětem. Výstavu připravila ve spolupráci s NPÚ Nadace Pangea v rámci projektu Výchova ke ctnostem. Výstava navazuje na vzrušující život středověkých rytířů. Je inspirována rytířským ideálem "sedmera ctností", ve kterých byl každý z budoucích rytířů cvičen a posilován. Druhá výstava, která bude istalována v druhém jinak nepřístupném patře věže Samson, představí semestrální studentské práce Ateliéru velkých měřítek Salzmann. Studenti Fakulty architektury ČVUT se ve svých pracech zabývali městem a krajinou v katastru města Lipnice nad Sázavou. Výstava byla ve spolupráci s NPÚ připravena Fakultou architektury ČVUT a Městem Lipnice nad Sázavou. Do třetice si návštěvníci mohou od 30. června do konce prázdnin prohlédnout výstavu 30 let pelhřimovských rekordů, která představí aktivity Muzea rekordů a kuriozit z nedalekého Pelhřimova. I tato výstava proběhne v nově opravených a zpřístupněných prostorách 2.patra Thurnovského paláce. Výstavu ve spolupráci s NPÚ připravila agentura Dobrý den.