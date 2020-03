Vzhledem k mimořádnému opatření vlády se autorské čtení Lukáše Koubka přesouvá na neurčito.

Veřejná přednáška a beseda o knížkách Lukáše Koubka, mladého spisovatele, bloggera, původem z Havlíčkova Brodu. Autor bude otevřeně mluvit o všem, co napsal (knihy S notnou dávkou ochrany vymýtíme lidstvo, Konspirační teorie konspiračních teorií a tento rok vyjde kniha Hledání lásky na naprosto nevhodných místech), o tom, co vám možná uteklo, o smyslu a o tom, co bylo ztraceno v překladu (rozuměj z jeho strohého pravopisu).