Václav Neckář dnes zavítá do Chotěboře.

Václav Neckář | Foto: Deník/Radek Strnad

Ve 20.15 hodin v chotěbořské sokolovně vystoupí v rámci narozeninového koncertu a 65 let na scéně stálice české hudební scény Václav Neckář s kapelou Bacily. Pásmo českých lidových koled doprovodí místní pěvecký sbor Motýlek. Zazní i písně ze začátku zpěvákovy kariéry v pražském divadle Rokoko (například Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Stín katedrál, Lady Jane), pak z krátkého období skupiny Golden Kids (Suzanne, Časy se mění), především však ze spolupráce se skupinou Bacily, se kterou koncertuje od roku 1971 (Dr. Dam di Dam, Kdo vchází do tvých snů, má lásko, Planetárium, My to spolu táhnem dál, Láska ztracená, Tvým dlouhým vlasům, Podej mi ruku a projdem Václavák, Andělé strážní), až po píseň Půlnoční. Koncert v předvánočním čase, na kterém zažijete téměř dvě hodiny skvělého kulturního zážitku s legendou české popmusic.