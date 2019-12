Dnešním dnes začínají havlíčkobrodské vánoční trhy.

vánoční trhy | Foto: SB

Letošní trhy se konají od čtvrtka 19. prosince až do neděle na havlíčkobrodském Havlíčkově náměstí. Můžete se těšit na stánkový prodej ve vánoční atmosféře, který i letos nabídne pletené a kožešinové zboží, dřevěné hračky, produkty z medu a další zboží. Možná budou i Ježíškova dílny a pošta a samozřejmě nebude chybět ani nazdobený strom a doprovodný program, takže se máte na co těšit. V pátek od 16 hodin se postupně představí písničkář Pavel Lutner, následovat budou HADODOOM s vánočně folkovými písněmi a program zakončí vystoupení folkového souboru KALAMAJKA. V sobotu již od 10 hodiny bude pódium patřit Vánočnímu tančení s Armádním tanečním klubem a poté se představí Komorní akordeonový soubor POHODA. Odpoledne od 14 hodin vystoupí dvakrát folková skupina PAIKOT IKOT, dále Muzikanti dobrého ročníku a akordeonistka Jana Blažková. V 18 hodin pak Skauti předají světlo z Betléma starostovi města, zástupcům církví i veřejnosti. Neděle od 9 hodiny až do poledne bude patřit Vánočnímu ladění – koledám a vánočním písním Církve Křesťanské společenství, vystoupí i sopranistka Barbora Mičková a mezzosopranistka Michaela Štefáčková za doprovodu klavíru Hany Loubkové. Havlíčkův Brod bude o Vánocích letos vypadat opět kouzelně, tak využijte skvělé atmosféry a také si to užijte.