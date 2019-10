Na dnešek je připravena vernisáž o slavném fotografovi z Havlíčkova Brodu.

Otto Fraus | Foto: redakce

Slavnostní vernisáží bude dnes v 17.00 hodin v Havlíčkově domě v prostorách místního Muzea Vysočiny zahájena výstava „Otto Fraus – fotograf Havlíčkova Brodu“. Je to výstava o životě, díle a odkazu téměř neznámého fotografa, který stojí za nejznámějšími snímky počátku a konce protektorátu v Havlíčkově Brodě. Frausův význam ovšem přesahuje krátké období druhé světové války. Pocházel z Litohoře, pobýval na Prostějovsku a první světovou válku prožil na italské frontě, kde následně vstoupil do československé domobrany. V prvních měsících existence Československa pak působil na dusné hranici s Polskem na Ostravsku. V armádě nezůstal a pokračoval v načaté kariéře fotografa – otevřel si ateliér v Příboru, poté v Duchově a po zabrání Sudet nakonec v Německém Brodě. Na Havlíčkobrodsku prožil zbytek života a skrze svůj fotoaparát zaznamenával padesátiletí místních dějin, než v polovině 80. let zemřel. Výstava bude přístupná denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin (pauza od 12.00 do 13.00) a potrvá až do 12. ledna 2020. Vstupné činí 40/20 korun.