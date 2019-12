Dnes se můžete těšit na představení Zpátky do Betléma.

Zpátky do Betléma. | Foto: archiv

V kostele sv. Anny v Modletíně dnes v 18.00 hodin proběhne představení Zpátky do Betléma v podání kejklíře Vojty Vrtka a herce Pavla Šmída. „Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka neřekla andělovi ANO, tak teď by asi bylo všechno úplně jinak. Asi bychom neslavili Vánoce, nestavěli bychom betlémy a dárky by nenosil Ježíšek. Pojďme zpátky do betléma, ten příběh je o každém z nás…,“ říká Pavel Šmíd. Můžete se těšit i na prodej výrobků Benediktu, sušeného ovoce, teplého punče a dalšího občerstvení.