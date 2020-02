Přijďte si dnes večer poslechnout hity slavné kapely Kiss.

Kiss | Foto: Live Nation

Jestli ve Vaší hudební sbírce nepostrádáte tituly od velikánů, jako jsou Bon Jovi, Guns'n'Roses nebo Kiss, pak byste si rozhodně neměli nechat ujít koncertní seriál Back To The 80's, který dnes ve 20.00 hodin zavítá do Kulturního domu Olešná u Havlíčkova Brodu. Příznivce legendárních maskovaných Kiss zaručeně nezklame nejsvěžejší český revival Kiss Czech Company. Jejich show nepostrádá pyroefekty, přesné repliky kostýmů i nástrojů a především precizní produkci všech známých hitů této kultovní kapely. Večer ale rozhodně nezůstane bez autorské tvorby! Mladá a atraktivní hudební skupina Hairy Groupies v čele se zpěvačkou Jackie Daniel's naservíruje nejen známé hity éry 80. let, ale i své originální songy pod rouškou tohoto hudebního žánru. Show plná energie, kvalitní hudby, pyrotechnických efektů a stylového oblečení.