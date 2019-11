Do OKA míří slavný český zpěvák.

MIŠÍK | Foto: KD ŠEŘÍKOVÁ

V havlíčkobrodském hudebním klubu OKO se od 20.00 hodin koná 3. koncert série Golden Eye s názvem „Nechte zpívat Mišíka!“ Český rockový zpěvák, skladatel a textař Vladimír Mišík je svými spoluhráči a přáteli právem přezdívaný „Legenda“. V r. 1968 s kytaristou Radimem Hladíkem založil Blue Effect. S ním se Mišík prezentoval na první dlouhohrající desce Meditace. Po jejím vydání byl ze souboru vyhozen a vzápětí jej bubeník Jaroslav Šedivý pozval do Flamenga. S ním natočil Vladimír Mišík dodnes nesmrtelné album Kuře v hodinkách na texty Josefa Kainara. Dříve než album stačilo vyjít, Flamengo se rozpadlo. Konečně ke konci první poloviny sedmdesátých let Mišík zakládá skupinu ETC, se kterou koncertuje dodnes. Mišíka doprovodí kytaristé Pavel Skála a Petr Pokorný, bubeník Jiří Zelenka, baskytarista Pavel Novák a houslista Vladimír Pavlíček. Jako host se představí JAMIE MARSHALL & THE AMPLIFIED ACOUSTIC BAND. Pražská multižánrová hudební skupina The Amplified Acoustic Band nezapře bluesové kořeny. Uskupení kolem anglického písničkáře, zpěváka a vynikajícího kytaristy Jamieho Marshalla vystupuje pravidelně na domácí i evropské klubové a festivalové scéně.