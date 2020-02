V havlíčkobrodském KD Ostrov dnes večer zahrají legendární Uriáši.

Uriah Heep | Foto: Archiv

Legendární formace Uriah Heep se v roce 2020 vrací do České republiky! Užijte si jeden ze tří unikátních koncertů britské rockové legendy! Se svým dokonalým, klasickým rockem přijedou také do havlíčkobrodského kulturáku! „Uriáši“ působí na poli hard rockové scény už bezmála padesát let a energie jim rozhodně neschází, stále si drží silnou pozici na hudební scéně! V září loňského roku vydali svou již 25. desku s příhodným názvem Living The Dream. Toto úctyhodné album obsahuje vše, co z URIAH HEEP udělalo legendu - rock, vášeň, sílu i harmonie.