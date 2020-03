V ledečské kavárně Kovárna se pravidelně kreslí.

Kreslení u kavárenského stolu v Ledči nad Sázavou | Foto: Deník/Jana Kudrhaltová

Dnes od 16.00 hodin se v kavárně Kovárna v Ledči nad Sázavou koná další ze série tvoření. Posedět si u kávy, popovídat si a u toho si něco nakreslit? To je to pravé pro milovníky tvoření a dobré společnosti. Neváhejte a přidejte se. Je jedno, jestli jste začátečník nebo máte moře zkušeností. Rozhodující je chuť se zapojit do skupinky a kreslit. Téma kreslení budou DEZERTY. Přineste si své oblíbené pomůcky – tužky, gumu, pastelky, fixy, Centropeny.