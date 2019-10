Komedie v sále MDK Ostrov Havlíčkův Brod.

Cavewoman | Foto: redakce

V sále místního MKD Ostrov uvede POINT, s.r.o. hru Emmy Peirson. Volné pokračování kultovní one man show „Caveman“. Komedie, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví, nabízí trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy a na to, co dělá muže mužem a ženu ženou. V předvečer svatby hlavní a jediné hrdinky jsou pozváni do její „jeskyně“, kde s nimi v odlehčeném duchu sdílí své starosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si vybrala toho pravého. Zároveň se vtipně zamýšlí nad spoustou dalších témat, například proč mají ženy hrůzu z tloušťky, nebo co způsobuje jejich nepředvídatelné a často prudké změny v chování. Hraje Daniela Choděrová.