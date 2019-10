Vydejte se na cestu napříč USA.

New York | Foto: Flickr

V divadelním sále v Hlinsku se dnes od 18.00 hodin koná cestovatelská přednáška Jiřího Kolbaby. Při neobvykle dlouhé cestě z New Yorku na západní pobřeží a zpět do New Yorku navštívíte známá i neznámá města, ale zejména fantastické Národní parky jihozápadu USA. Vzdáte hold několika chrámům americké divočiny, hrdinným indiánům - kterým byla tato země ukradena - i méně známým fenoménům současné Ameriky. USA – cestovatelsky velmi vděčná země – nabídne nová zamyšlení a množství objevitelských inspirací.