Dnešní představení Cavewomanje z důvodu pořádání akcí nad sto lidí zrušeno. Přesouvá se na 25. listopadu od 19.00 hodin.

Cavewoman | Foto: Městské kulturní středisko Protivín

Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman přichází agentura Point s Cavewoman. Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní Beckerovy one man show a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman autorky Emmy Peirson. Pobaví vás trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví. V roli Cavewoman se představí Daniela Choděrová.