Zajděte si zacvičit i pročistit mysl.

Jóga | Foto: Deník, Jana Zavadilová

Přijďte si dnes od 17.45 hodin do Jóga centra Santóša Havlíčkův Brod vyzkoušet Mohendžodáro - ucelený systém meditací a cvičení vycházející ze staroindické tradice, obohacený o nové poznatky a naladěný na potřeby dnešní ženy. Působí nejen na fyzické úrovni (využívá sexuální energii, kterou rozvádí do celého těla, posiluje a léčí ženské orgány), ale otevírá a pracuje i s nejrůznějšími ženskými tématy každodenního života. Prohlubuje prožívání, přináší rovnováhu, sebevědomí a radost do života. Mohendžodáro pracuje s meditačním stavem, s „vnitřní ženou“. Vrací ženu zpět k sobě samé, k její nejniternější podstatě. Umožní ženě uvolnit se, spojit se se svou nádhernou ženskou esencí, učí ženu využívat svých darů, ženských klenotů.