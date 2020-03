Užijte si dnes večer Cestu napříč Balkánem.

Skupina Sarraf. | Foto: archiv kapely

Sarraf znamená pokladnice. Z té balkánské se nabídnou šperky různých národů, není nutné je jmenovat, neboť kultura, kterou vytvořili, se podobá jídlu s názvem lonac (hrnec). Je plné chutí, vůní a koření a každý si vybere to své. Sarraf také znamená směnárna. Přijďte si tedy vyměnit váš zlaťák za zážitky a příběhy, které kapela posbírala po cestě od moře přes horské vrcholy do údolí řek a měst k nim patřícím. Přijďte dnes od 19.00 hodin do sálu Staré radnice v Havlíčkově Brodě ochutnat vítr v rytmech a vodu v melodiích z Sarraf kuchyně. Skupina vystupuje ve složení Predrag Duronjic – kytara, zpěv; Jan Pácha – kytara; Jitka Malczyk – housle, zpěv a Martin Chaloupka – kontrabas.