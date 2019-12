Dnes můžete zajít na akustický koncert.

Klub OKO. | Foto: Deník/Tomáš Beránek

Dnes se od 20.00 hodin koná v klubu OKO Havlíčkův Brod tradiční vánoční koncert, kde se hraje akusticky. Letos se můžete těšit na dvě kapely. Program zahájí přibyslavská alternative-fusion skupina BEAT ARCHITECTS. Po ní bude podium patřit alternativ hardcore-crossoverovým NAŠROT, kapele, která v březnu loňského roku oslavila 30. výročí existence. K tomuto svému výročí připravila kompilaci typu The Best Of, obsahující vybrané songy v podstatě ze všech desek, které kdy kapele vyšly. Jedná o trojalbum s názvem NAŠROT - BACK TO THE PAST. Na jeho discích je 34 skladeb a do obalu je vložen booklet plný fotografií.