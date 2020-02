V havlíčkobrodském Hubbr Coworking proběhne dnes od 17.30 hodin přednáška. Tentokrát se známým chirurgem a účastníkem zahraničních lékařských misí Tomášem Šebkem.

Tomáš Šebek | Foto: archiv T. Šebka

„Město Sanaa v Jemenu bylo nedávno turistickou destinací, připadáte si jako v evropské zemi, ale kolem je válka, tam si uvědomíte, že stačí hrozně málo, aby se to tu zvrtlo, že my máme strašnou kliku," říká chirurg. Během vyprávění se podělí o čerstvé zážitky z práce v tamní nemocnici, představí podmínky, ve kterých se na svých misích pohyboval a povypráví o tom, jaké to je vyjet s Lékaři bez hranic na misi do zahraničí. Dozvíte se, jak to na zahraničních misích funguje, zda můžete s Lékaři bez hranic vyjet i vy, v jakých podmínkách musí pracovat, zda je mise nebezpečná, jaké to je domlouvat se s místními šamany, jak se na zahraniční lékaře dívají místní a spoustu dobrodružných i poučných zážitků nejen z Jemenu.