I když nepůjde kvůli vládním omezením o klasický masopustní rej masek, v Humpolci se přesto rozhodli tradici masopustního úterý, dodržet v omezené formě i letos.

Masopust v Humpolci v roce 2020 | Foto: Archiv Deníku

Masopustní veselice má ve městě dlouholetou tradici. Pořádá se už od dvacátých let minulého století. Humpolecký masopust 2021 dnes připomene tento program:

Starosta města Karel Kratochvíl pronese masopustní pozdrav v rozhovoru s laufrem k Humpoleckému masopustu 2021 na městském kanálu Youtube

Dopoledne budou k vidění Maškary v ulicích města a budou rozdávat maspustní noviny. Masopustní počtení dorazí obyvatelům města do schránky a k dispozici bude také on-line. To vše na facebookové stránce Humpolecký masopust 2021.