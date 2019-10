Populární dvojice Duo Aramis zahraje ve Vilémově u Golčova Jeníkova v pátek 25. října od 19.00 hodin.

| Foto: koč

Klub seniorů ve Vilémově u Golčova Jeníkova vznikl v roce 2017 a zapojil se aktivně do organizování různých sportovních a kulturních akcí jak pro své členy, tak i pro širokou veřejnost. Spolupracuje přitom s obecním úřadem, který jim také vychází vstříc při pronájmu potřebných prostor k jejich činnosti.

Další společnou akcí bude vystoupení populárního Dua Aramis, hudební skupiny, která zahraje v místním Kulturním domě v pátek 25. října od 19.00 hodin.

Duo tvoří dva hudebníci - Vítězslav Murka a Roman Rýdel, pocházejí ze Zlína a hrají spolu již 10 let. Pro posluchače se zviditelnili na hudební TV Šlágr, kde vystupují šestým rokem. Svůj repertoár přizpůsobují publiku a zahrají vše, co si kdo přeje.

Předprodej vstupenek je na Obecním úřadě ve Vilémově.