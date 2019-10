Muzeum na ledečském hradě provozuje od 1. dubna 2015 společnost Hrad Ledeč.

Hrad Ledeč | Foto: redakce

KDY:

Od 1. dubna do 30. září

Duben: 10:00 - 17:00 So a Ne

Květen: 10:00 - 16:00 Út - Pá; So a Ne do 17:00

Červen - srpen: 9:00 - 17:00 Út - Ne

Září: 10:00 - 16:00 Út - Ne

Říjen: 10:00 - 16:00 So a Ne

KDE: Hradní 701, Ledeč nad Sázavou

ZA KOLIK:

MUZEUM JAROSLAVA FOGLARA:

Plné vstupné 100 Kč

Snížené vstupné I. 60 Kč

(děti od 6 do 15 let, senioři od 65 let, ZTP)

Snížené vstupné II. 50 Kč