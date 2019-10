Muzeum Světelska v krásném prostředí tamního zámku.

Zámek Světlá | Foto: Marcel Moržol

KDY:

červen a září so – ne 10 – 17 hod. (po – pá na objednávku)

červenec a srpen út – ne 10 – 17 hod.

říjen – květen po – ne (na objednávku)

KDE:

Zámecká 1, Světlá nad Sázavou

ZA KOLIK:

dospělí 180 Kč

děti do 15 let 90 Kč

studenti, senioři 105 Kč

rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti do 15 let) 480 Kč

děti do 3 let zdarma