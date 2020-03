Vinci László - Jak řešit bolest kolen, kyčlí a bederní páteře

2. 3. 2020, 16:00, v podkroví knihovny

Chiropraktik Vinci László, vás zve na přednášku „Jak řešit bolest kolen, kyčlí, bederní páteře, léčba stravou a chůzí.“ Když něco bolí, je to signál. „Člověče, zastav se a něco s tím udělej“. Vstupné: 80,- Kč

Pohádkohraní

4. 3. nebo 5. 3. 2020, 9:00 - 11:00, v dětském oddělení knihovny

Hravá dopoledne spojená s pohádkou, čtením, povídáním, prohlížením knížek a drobným vyráběním. Těšíme se na děti od 2 do 4 let (možno i menší). Nově rozděleno do dvou dnů, z důvodu naplněné kapacity. Více informací v dětském oddělení. Vstupné: dobrovolné

Čtenářské klubíčko

4. 3. 2020, 16:00, v dětském oddělení knihovny

Hravá, pohádková knihovna pro děti, které mají rády příběhy, pohádky, předčítání a knížky. Pro děti od 4 do 6 let (dle uvážení i mladší - pokračování Pohádkohraní).

Vstupné: dobrovolné

Fialové podkroví

4. 3. 2020, 18:00, v podkroví knihovny

Hostem Pavla Fialy bude Mgr. Iva Jaklová, folklorní výtvarnice z Chotěboře, která přijde vyprávět o lásce k folkloru a životní cestě za ním, o kraslicích, jejichž výrobě se profesionálně věnuje, o lidovém zpěvu a tanci, o rodině. Možnost zakoupení kraslic, krojovaných panenek a figurek z ovčího rouna. Vstupné: dobrovolné

Tvoření - jarní prázdniny v knihovně

9. 3., 12. 3., 13. 3. 2020, 9:00 - 12:00, v dětském oddělení knihovny

Tvoření, malování, šití, stříhání pro malé i velké. Příspěvek na materiál: 20,- Kč

Čítánky

18. 3. 2020, 16:30, v dětském oddělení knihovny

Čtení s Lucií Peškovou. Vstupné: 50,- Kč

Jan Bajer - Gruzie

23. 3. 2020, 16:00, v podkroví knihovny

Cestopisná beseda Jana Bajera nás tentokrát zavede do Gruzie. Bude to trek po vesničkách a hřebenech pod ledovci gruzínské části Kavkazu v oblasti Svanetie. Vesničky ve výšce nad 2000 m, které jsou v zimně nepřístupné. Výhledy na 5000 m vysoké vrcholky Kavkazu nebo návštěva přímořského města Batumi a střediska oblasti Kutaisi. Vstupné: 50,- Kč

Počteníčko pro nejmenší

25. 3. 2020, 9:00 - 11:00, v dětském oddělení knihovny

Zveme nejmenší dětičky na „Počtečníčko“ do dětského oddělení knihovny. Můžete si u nás prohlédnut leporela, pohrát si v herničce nebo vyzkoušet naše interaktivní hry.

Vstupné: dobrovolné

Pohádkové čtení

26. 3. 2020, 16:00, v dětském oddělení knihovny

Odpoledne v dětském oddělení s pohádkou. Vstupné: dobrovolné

Noc s Andersenem

27. 3. 2020, 17:00, v dětském oddělení knihovny

Knihovna Ignáta Herrmanna a IC Chotěboř pořádá spolu s Pionýrskou skupinou Mláďata, pod záštitou Klubu dětských knihoven SKIP ČR, již 20. ročník pohádkového nocování v knihovně. Sraz v 17:00 hodin v dětském oddělení knihovny, odchod 28. 3. 2020 do 9:00 hodin. Přihlášky a další informace v dětském oddělení knihovny.

Deskohrátky

30. 3. 2020, 16:00, v dětském oddělení knihovny

Přijďte si s kamarády vyzkoušet deskovky, najít parťáka na hraní, užít si zábavné odpoledne s rodinou. Akce je určena všem, bez rozdílu věku. Vstupné: zdarma



Iva Georgievová - Jaro v naší mysli

30. 3. 2020, 17:00, v podkroví knihovny

Přednáška Ivy Georgievové s názvem „Jaro v naší mysli“. Tak jak se snažíme na jaře uklidit naše příbytky, tak bychom měli uklidit i nepotřebné myšlenky v naší hlavě. Stres na nás číhá za každým rohem a spolu s nepotřebnými myšlenkami tvoří vyživovací půdu pro nespavost, nespokojenost, ztrátu vitality a mnoho dalších obtíží. Vezměte si s sebou hrneček na ochutnávku, k tématu bude připraven čaj. Vstupné: 70,- Kč

Výstava vestibul:

Zlaté české ručičky - ze sbírky paní Jiřiny Merglové /březen, duben/



Výstavy v podkroví knihovny:

Petr Berger - Fotoobrazy (do 3. 4. 2020)

Havlíčkobrodský filmař a fotograf Petr Berger se ve svých fotografických začátcích věnoval focení krajiny, v posledních letech se přeorientoval na portrét a akt. Jak sám přiznává hlavním předmětem jeho tvůrčího zájmu i nadále zůstává především dokumentární film.

Vstupné na výstavy: dospělí: 20,- Kč, děti a mládež 6 – 18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P: 10,- Kč, děti do 6 let zdarma