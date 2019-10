Mgr. Stanislav Mikule - Korunovační klenoty

4. 11. 2019, 16:00, v podkroví knihovny

Přednáška Stanislava Mikuleho, kde se dozvíte, co mají korunovační klenoty společné se slunečnicovými semínky v karobu a s kabátem čamarou. Také jaké kameny korunovační klenoty zdobí a co zajímavého můžete na hradech a zámcích vidět na portrétech císařovny Marie Terezie v souvislosti s klenoty. Víte, proč korunovační klenoty tvoří právě koruna, žezlo a jablko a ne třeba klobouk, palcát a hruška? Nebo jaký je skutečný význam čepičky uvnitř koruny? Vstupné: 50,- Kč

Lukáš Pátek a Tomáš Javorský - Expedice PERU

6. 11. 2019, 17:00, v podkroví knihovny

Přednáška o lezení na Huascarán (6768 m n.m.), Tocllaraju (6034 m n.m.), Pisco (5765 m n.m.), Urus (5495 m n.m.) a ještě pár sov o Machu Picchu a Duhové hoře (Vinicunca - 5200 m n.m.). Vstupné: dobrovolné

Čtenářské klubíčko

6. 11. 2019, 16:00, v dětském oddělení knihovny

Hravá, pohádková knihovna pro děti, které mají rády příběhy, pohádky, předčítání a knížky. Pro děti od 4 do 6 let (dle uvážení i mladší - pokračování Pohádkohraní).

Vstupné: dobrovolné

Pohádkohraní

7. 11. 2019, 9:00 - 11:00, v dětském oddělení knihovny

Hravá dopoledne spojená s pohádkou, čtením, povídáním, prohlížením knížek a drobným vyráběním. Těšíme se na děti od 2 do 4 let (možno i menší). Vstupné: dobrovolné



Marek Jonák - Západní pobřeží USA

11. 11. 2019, 16:00, v podkroví knihovny

Cestopisná přednáška Marka Jonáka, kde se společně vydáme na dobrodružnou cestu po západním pobřeží USA. Projedeme jedenácti státy a navštívíme desítky nádherných parků (Yosemite, Grand Canyon, Yellowstone, Zion, Sequoia) a velkoměsta jako LA, Vegas, San Francisco. K vidění budou stará indiánská města, obří kaktusy, dinosauři, jezera, hory, vulkány, největší a nejstarší stromy na světě, vodopády a jiné. Budeme pozorovat divokou zvěř, na kluzáku sjedeme písečné duny, pokusíme se najít UFO a podíváme se společně i do Údolí smrti. Vstupné: 70,- Kč



Tvoření - podzimní lampičky

12. 11. 2019, 14:00 - 16:00, v dětském oddělení knihovny

Tvoření pro velké i malé s podzimní tématikou. Příspěvek na materiál: 20,- Kč



Fialové podkroví

13. 11. 2019, 18:00, v podkroví knihovny

Hostem Pavla Fialy bude Mgr. Hubert Macků, spoluzakladatel Občanského fóra v Chotěboři.

Vstupné: dobrovolné



PhDr. Prokop Tomek, Ph.D. - Sametová revoluce v Československu

16. 11. 2019, 16:00, v podkroví knihovny

Přednáška o temném období našich dějin, povypráví havlíčkobrodský rodák a odborník na komunismus v různých podobách Prokop Tomek. Vstupné: dobrovolné



Iva Georgievová - Domácí lékárnička, aneb vše potřebné najdeme v kuchyni

18. 11. 2019, 17:00, v podkroví knihovny

Beseda s Ivou Georgievovou tentokrát na téma „Domácí lékárnička, aneb vše potřebné najdeme v kuchyni“. Zaměříme se na úrazy, nespavost, horečku, bolesti kloubů, dna, bolesti hlavy, cukrovku, otoky, astma, kašel a další. Prosím vezměte si s sebou hrneček na ochutnávku, k tématu bude připraven čaj. Vstupné: 70,- Kč

Stanislav Michek - Karel Hašler

20. 11. 2019, 16:00, v podkroví knihovny

Vzpomínkový večer na Karla Hašlera, kde si připomeneme 140. výročí narození, herce, scénáristy, producenta, zpěváka, skladatele, dramatika, písničkáře, kabaretního ředitele, divadelního i filmového režiséra. Jeho osudem se staly písně. Ostré parodie na protektorát a nacisty a vlastenecký postoj vedly k jeho zatčení v září 1941. Zemřel 22. prosince 1941 v koncentračním táboře Mauthausen. Večerem provází Standa Michek. Vstupné: 50,- Kč



Viktorie Hlaváčková - Pěšky do Istanbulu

25. 11. 2019, 16:00, v podkroví knihovny

Přednáška cestovatelky Viktorky Hláváčkové o její půlroční cestě přes balkánské hory do Turecka aneb „Pěšky do Istanbulu a dál s pádlem a palcem nahoru“. Vstupné: 70,- Kč



Deskohrátky

25. 11. 2019, 16:00, v dětském oddělení knihovny

Přijďte si s kamarády vyzkoušet deskovky, najít parťáka na hraní, užít si zábavné odpoledne s rodinou. Akce je určena všem, bez rozdílu věku. Vstupné: zdarma



Počteníčko pro nejmenší

27. 11. 2019, 9:00 - 11:00, v dětském oddělení knihovny

Přijďte si s dětmi prohlédnut naši zásobu leporel, pohrát si v herničce a vyzkoušet naše interaktivní hry. Vstupné: dobrovolné



Pohádkové adventní čtení

28. 11. 2019, 16:00, v dětském oddělení knihovny

Čte paní Adéla Mrvová. Vstupné: dobrovolné

Výstavy vestibul:

Zvonečky - ze sbírky paní Miluše Škodové /listopad, prosinec/

100. let knihovního zákona - výstava k 100. výročí knihovního zákona v ČR



Výstavy v podkroví knihovny:

Blanka Mudrová - Kožené svítání /do 8. 11. 2019/

Klára Smolíková - Spolkla mě knihovna, Husité, Jak se staví město, Řemesla a Husův dům - putovní výstava spisovatelky, scénáristky a lektorky /15. 11. - 27. 12. 2019/

Vstupné na výstavy: dospělí: 20,- Kč, děti a mládež 6 – 18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P: 10,- Kč, děti do 6 let zdarma