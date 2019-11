Marek Šimíček - Bajkal na kajaku

2. 12. 2019, 16:00, v podkroví knihovny

Cestovatel Marek Šimíček prožil 100 dní dobrodružného sibiřského pádlování. Obeplul Bajkal ve staré bundě, se superpádlem a v nafukovacím kajaku. 1500 kilometrů se podařilo Markovi upádlovat po Bajkalu, Horní Angaře, Irkutu a Selenze při letní výpravě v roce 2014. Setkání s medvědem, rybáři a hydrology. Zatímco zimní Bajkal, jenž už čtyřikrát z části přešel, z části přebruslil, vnímá Marek Šimíček jako docela vlídný, z letní varianty měl respekt. Je totiž výrazně nebezpečnější. Hlavně kvůli možným vichřicím a vlnám. Cestovatele to ale neodradilo. Bouře, vlny, vítr a zánět šlach – to vše a mnoho jiného se stalo během tříměsíční cesty na Sibiř. Vstupné: 70,- Kč

Vánoční tvoření

3. 12. 2019, 14:00 - 16:00, v dětském oddělení knihovny

Tvoření pro malé i velké s vánoční tématikou. Příspěvek na materiál: 30,- Kč

Čtenářské klubíčko

4. 12. 2019, 16:00, v dětském oddělení knihovny

Hravá, pohádková knihovna pro děti, které mají rády příběhy, pohádky, předčítání a knížky. Pro děti od 4 do 6 let (dle uvážení i mladší - pokračování Pohádkohraní).

Vstupné: dobrovolné

Babiččina kuchařka v praxi

4. 12. 2019, 16:00-18:00, podkroví knihovny

Autorka knihy „Babiččina kuchařka“ Kristina Pleskačová vás zve do podkroví chotěbořské knihovny na povídání nad knihou s ochutnávkou vybraných receptů. Vstupné: dobrovolné

Pohádkohraní

5. 12. 2019, 9:00 - 11:00, v dětském oddělení knihovny

Hravá dopoledne spojená s pohádkou, čtením, povídáním, prohlížením knížek a drobným vyráběním. Těšíme se na děti od 2 do 4 let (možno i menší). Vstupné: dobrovolné



Vánoční knihovna s pohádkou divadla DIK

7. 12. 2019, 14:00, v podkrovní knihovny + dětské oddělení

Vánoční program pro dětské čtenáře - pohádka, koledy, zdobení stromečku, drobné vyrábění. Příspěvek na vyrábění: 50,- Kč



Čítánky

11. 12. 2019, 16:00, v dětském oddělení knihovny

Čtení s Lucií Dostálkovou. Vstupné: dobrovolné



Počteníčko pro nejmenší

18. 12. 2019, 9:00 - 11:00, v dětském oddělení knihovny

Maminky, babičky, tatínkové, zastavte se s dětmi u nás v knihovně. Můžete si prohlédnout naši zásobu leporel, pohrát si v herničce a vyzkoušet naše interaktivní hry.

Vstupné: dobrovolné



Výstavy vestibul:

Zvonečky - ze sbírky paní Miluše Škodové /prosinec/

100. let knihovního zákona - výstava k 100. výročí knihovního zákona v ČR



Výstavy v podkroví knihovny:

Klára Smolíková - Spolkla mě knihovna, Husité, Jak se staví město, Řemesla a Husův dům - putovní výstava komiksů spisovatelky, scénáristky a lektorky /do 27. 12. 2019/

Vstupné na výstavy: dospělí: 20,- Kč, děti a mládež 6 – 18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P: 10,- Kč, děti do 6 let zdarma