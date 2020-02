Jiří Kalát - Maroko a Mauretánie

3. 2. 2020, 16:00, v podkroví knihovny

Maroko a Mauretánie, dvě africké země, které jsou však naprosto rozdílné. Přestože se Mauretánie zmítá mezi chaosem i nepořádkem, dokáže nabídnout nádherné perly a neskutečné zážitky. Maroko oproti tomu nabízí luxus, nádherné památky i fungující infrastrukturu. Jména jako Tanger, Marakéš nebo Sahara vzbuzují představu Orientu v jeho nejčistší podobě. O své 40ti denní cestě po těchto zemích bude vyprávět cestovatel Jiří Kalát.

Vstupné: 70,- Kč

Zimní tvoření

4. 2. 2020, 14:00 - 16:00, v dětském oddělení knihovny

Tvoření pro malé i velké se zimní tématikou. Příspěvek na materiál: 20,- Kč

Čtenářské klubíčko

5. 2. 2020, 16:00, v dětském oddělení knihovny

Hravá, pohádková knihovna pro děti, které mají rády příběhy, pohádky, předčítání a knížky. Pro děti od 4 do 6 let (dle uvážení i mladší - pokračování Pohádkohraní).

Vstupné: dobrovolné

Pohádkohraní

6. 2. 2020, 9:00 - 11:00, v dětském oddělení knihovny

Hravá dopoledne spojená s pohádkou, čtením, povídáním, prohlížením knížek a drobným vyráběním. Těšíme se na děti od 2 do 4 let (možno i menší). Vstupné: dobrovolné



Vlastimil Brunclík - Renesance bible / bible česká - dílo reformace

10. 2. 2020, 16:00, v podkrovní knihovny

Soukromý sběratel Vlastimil Brunclík, jehož zájmem je historie v náboženských souvislostech říká: "Minulost a náboženství ovlivňuje naše jednání více než si uvědomujeme, nebo jsme si ochotni připustit.“

Vstupné: 50,- Kč



Čítánky

12. 2. 2020, 16:30, v dětském oddělení knihovny

Čtení s Lucií Peškovou. Vstupné: 50,- Kč



Vladimír Lemberk - Altaj nejkrásnější hory Sibiře

17. 2. 2020, 16:00, v podkroví knihovny

Cestovatel Vladimír Lemberk bude vyprávět o přátelství, které překoná všechny překážky, o cestě tajgou, po ledovci, močálem, přes horská sedla až na mongolské pláně. Divoká příroda plná květů, jurty svérázného národa Altajců, pasoucí se velbloudi i jakové, ale také nečekaný boj o život. Jak se žilo v tehdejším Sovětském Svazu a jak se žije nyní?

Vstupné: 70,- Kč



Lukáš Brychta - Norské Lofoty - putování za polární září

24. 2. 2020, 16:00, v podkroví knihovny

Souostroví Lofoty patří k nejkrásnějším přírodním pokladům Evropy. Poloha za severním polárním kruhem a vliv teplého Golfského proudu zde vytváří zcela unikátní prostředí. S fotografem Lukášem Brychtou se vydáme poznat tuto drsnou krajinu a především fenomén, který je u nás spojen spíše s Islandem – polární záři. Nechte se pozvat prostřednictvím krásných fotografií daleko na sever.

Vstupné: 70,- Kč



Deskohrátky

24. 2. 2020, 16:00, v dětském oddělení knihovny

Přijďte si s kamarády vyzkoušet deskovky, najít parťáka na hraní, užít si zábavné odpoledne s rodinou. Akce je určena všem, bez rozdílu věku. Vstupné: zdarma



Počteníčko pro nejmenší

26. 2. 2020, 9:00 - 11:00, v dětském oddělení knihovny

Zveme nejmenší dětičky na „Počtečníčko“ do dětského oddělení knihovny. Můžete si u nás prohlédnut leporela, pohrát si v herničce nebo vyzkoušet naše interaktivní hry.

Vstupné: dobrovolné



Pohádkové čtení

27. 2. 2020, 16:00, v dětském oddělení knihovny

Odpoledne v dětském oddělení s pohádkou. Vstupné: dobrovolné



Výstava vestibul:

Cukřenky - ze sbírky Ivy Stehnové /leden, únor/



Výstavy v podkroví knihovny:

Jitka a Vladimír Melzerovi - Dřevo a příroda /do 14. 2. 2020/

Petr Berger - Fotoobrazy (od 21. 2. do 3. 4. 2020)

Havlíčkobrodský filmař a fotograf Petr Berger se ve svých fotografických začátcích věnoval focení krajiny, v posledních letech se přeorientoval na portrét a akt. Jak sám přiznává hlavním předmětem jeho tvůrčího zájmu i nadále zůstává především dokumentární film.

Vstupné na výstavy: dospělí: 20,- Kč, děti a mládež 6 – 18 let, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P: 10,- Kč, děti do 6 let zdarma