První adventní víkend znamená jediné. V městech a obcích na Havlíčkobrodsku se poprvé rozzáří vánoční výzdoba. Na řadě míst chystají k slavnostnímu aktu koncerty, pěvecká vystoupení, divadla a nebo jarmarky. Ve Světlé se kromě stromu poprvé také rozsvítí zimní osvětlená procházka parkem.

Strom na náměstí v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník/Ivona Souralová

HAVLÍČKOBRODSKO

Rozsvícení stromu v Havlíčkově Brodě

Kdy: neděle 3. prosince od 16.00

Kde: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Havlíčkově Brodě se strom rozsvítí v neděli. Ve čtyři odpoledne začne program s vánočními koledami a adventními písněmi v podání skupiny SoliDeo. Ve třičtvrtě na pět přijdou Andělé na chůdách se svým poselstvím a v pět hodin se rozsvítí vánoční strom a výzdoba města. Poté zahraje akordeonový orchestr Pohoda.

Rozsvícení v Chotěboři

Kdy: neděle 3. prosince od 15.00 do 18.00

Kde: Chotěboř, náměstí TGM

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Rozsvícení vánočního stromu v Chotěboři je naplánováno na neděli, kdy od tří hodiny na náměstí vystoupí pěvecký sbor při ZŠ Smetanova, pěvecký sbor Kvítek ze ZŠ Buttulova, The People a také nebudou chybět ZUŠ fanfáry. Strom se rozsvítí v pět večer a opět vystoupí The People a Andrea Moravcová.

Chystání stromu na náměstí v Havlíčkově Brodě:

Zdroj: Deník/Ivona Souralová

Ve Světlé se rozsvítí strom i procházka

Kdy: neděle 3. prosince od 17.00

Kde: Světlá nad Sázavou, náměstí

Proč přijít: Ve Světlé nad Sázavou se rozsvítí vánoční strom v pět hodin odpoledne na náměstí, bude to i s hudebním programem a také se rozsvítí oblíbená Zimní procházka s nasvětleným zámeckým parkem a přilehlými místy. V šest večer bude koncert v kostele svatého Václava, vystoupí Zvonek a zvoneček.

Vítání adventu v Ledči

Kdy: neděle 3. prosince od 15.30

Kde: Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zahájení adventu v Ledči bude na Husově náměstí plné vánočního tvoření, vystoupení mateřské školy Ledeč, dále vystoupí Pilgrim Pimple a ZUŠ Ledeč, součástí bude i lampionový průvod s Andělem a nebudou chybět ani divadelníci SVČ Ledeč nad Sázavou. Stromek se rozsvítí v půl šesté večer.

Vánoční krása ve Světlé v minulých letech:

Zdroj: Deník/Zuzana Musilová (vídeokoláž)

Rozsvícení stromu Přibyslav

Kdy: neděle 3. prosince od 17.00

Kde: Přibyslav, Bechyňovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Rozsvícení vánočního stromu bude v Přibyslavi předcházet doprovodný program s občerstvením a vernisáží výstavy Vůně perníčků s tradicí. Akce začne v Kurfürstově domě od čtyř do šesti večer. Rozsvícení stromu bude v pět večer na Bechyňově náměstí s vystoupením přibyslavských dětí a mládeže pod vedením pedagogů.

V Golčově Jeníkově strom rozsvítí Děkan

Kdy: neděle 3. prosince od 17.00

Kde: Golčův Jeníkov, náměstí T. G. Masaryka

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Golčově Jeníkově je na programu na náměstí T. G. Masaryka v Golčově Jeníkově. Vystoupí známý český zpěvák Jakub Děkan a vystoupí také děti ze základní škole v Golčově Jeníkově.

Vánoční jarmark v Přibyslavi:

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Rozsvícení ve Štokách

Kdy: neděle 3. prosince od 16.00 do 18.00

Kde: Štoky, letní scéna

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vánoční stromeček se rozsvítí na letní scéně ve Štokách. Začátek je ve čtyři hodiny odpoledne, kdy zazní koledy v podání kvintetu kapely Sklenařinka, vystoupí dětský pěvecký sbor Dany Broštové a poté se stromek rozsvítí.

PELHŘIMOVSKO

Rozsvícení v Pelhřimově

Kdy: neděle 3. prosince od 17.00

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Pelhřimově začne v pět odpoledne vystoupením pěveckých sborů ZUŠ, poté se bude hlasitě odpočítávat do rozsvícení stromu a výzdoby města s pelhřimovskými prvňáčky a také bude společné zvonění. Návštěvníci s sebou zvonečky. Slavnostní rozsvícení je v plánu v půl šesté.

Zahájení Humpoleckých Vánoc

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00 do 17.00

Kde: Humpolec, Horní náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Humpolecké Vánoce a rozsvícení vánočního stromu začíná ve dvě odpoledne jarmarkem a setkáním s anděly na chůdách. Ve 14.45 začne představení pro děti s názvem Nad Betlémem svítí hvězda a ve čtyři vystoupí dechový soubor Základní umělecké školy Gustava Mahlera. V půl páté začne odpočítávání a následné rozsvícení náměstí se stromem. Vystoupí také pěvecký soubor Skřivánek ze ZŠ Hálková.

Loňské zdobení Pelhřimovského stromu:

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek

Vánoční trhy a rozsvícení Pacov

Kdy: sobota 2. prosince od 14.00 do 18.00

Kde: Pacov, náměstí Svobody; trhy na zámeckém nádvoří

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Kulturní program s trhy začíná ve dvě odpoledne na zámeckém nádvoří v Pacově. Vystoupí žáci místní ZUŠ, dále dětský pěvecký sbor Sluníčko Pacov, Andělé ze zapomenuté skříňky nebo Andělé na chůdách a mnoho dalšího. Rozsvícení vánočního stromu s adventními trubači a ZUŠ Pacov je na programu od šesti večer na náměstí Svobody.

Jarmark a rozsvícení stromu v Kamenici

Kdy: neděle 3. prosince od 13.00

Kde: Kamenice nad Lipou, náměstí Čsl. armády

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Jarmark v Kamenici nad Lipou začíná v neděli už v jednu hodinu odpoledne. Vystoupí děti ze základní a mateřské školy, rozsvícení stromu je na programu v pět večer.

Loňské zahájení adventu v Pelhřimově:

Zdroj: Pavel Maděra

Vánoce v Žirovnici

Kdy: neděle 3. prosince od 14.00

Kde: Žirovnice, zámek, Havlíčkovo náměstí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Vánoce v Žirovnici začínají v neděli ve dvě hodiny odpoledne na zámku. V podání DS a DDS Žirovnice se na druhém nádvoří odehraje o půl třetí a o půl čtvrté Živý Betlém. Na návštěvníky čekají vánočně vyzdobené expozice a v zámeckém sálu bude od tří pohádka Divadýlka Mrak z Havlíčkova Brodu. Na Havlíčkově náměstí se strom rozsvítí v pět hodin odpoledne za doprovodu dětí ze ZUŠ Žirovnice.

V Počátkách rozsvícení s Krampus čerty

Kdy: sobota 2. prosince od 16.00

Kde: Počátky, Sokolovna Tyršova ulice

Za kolik: vstupné do průvodu 100 korun

Proč přijít: V Počátkách rozsvítí vánoční strom u sokolovny v pět hodin večer. Předcházet tomu bude od čtyř hodin odpoledne vystoupení Základní umělecké školy Počátky a příjezd Mikuláše s andělem. V pět hodin odpoledne poté vyjdou od sokolovny Krampus Čerti z Vodňan. Na programu bude průvod a focení.

Krampus Vodňany na jedné z akcí:

Zdroj: se souhlasem Krampus Vodňany

Rozsvícení stromečku v Horní Cerekvi

Kdy: neděle 3. prosince od 17.00

Kde: Horní Cerekev, kostel Zvěstování Páně

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Horní Cerekvi rozsvítí vánoční strom v neděli od pěti večer u kostela Zvěstování Páně. Součástí bude bohatý doprovodný program, vystoupí děti ze základní školy Horní Cerekev, na vánočním jarmarku dětí bude ke koupi něco hezkého a nebude chybět ani občerstvení.

JIHLAVSKO

Vánoční strom v Jihlavě s kluzištěm

Kdy: neděle 3. prosince od 16.45

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Slavnostní rozsvícení Jihlavy a vánočního stromu na Masarykově náměstí se koná v neděli od 16.45. Lidé si mohou užít slavnostní program už od tří hodin odpoledne s jihlavským bigbandem Goody Moody. Po rozsvícení vystoupí Gaudium s pěveckým sborem Melodie a v šest večer budou na programu Tekuté noty, což je cimbálovka z Jihlavy. Novinkou v Jihlavě budou letos světelné sochy zvířat, osvětlený hradební parkán i digitální projekce na kostely. Součástí letošních oslav bude tvorba ledových soch i vyhlídkové kolo.

Zahájení adventu v Polné

Kdy: sobota 2. prosince od 16.00

Kde: Polná, Husovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na Husově náměstí v Polné zahájí advent od čtyř hodin odpoledne zpěvem koled v parku, v pět hodin potom program pokračuje hudební projekcí, přijde Nebeský pošťák, bude ohňostroj i občerstvení. Otevře se také kluziště v parku.

Strom a ohňostroj v Polné 2022:

Zdroj: Marie Závodná

Adventní čas v Třešti

Kdy: neděle 3. prosince od 17.00

Kde: Třešť, náměstí TGM

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Adventní čas zahájí v Třešti v neděli od pěti hodin večer rozsvícením stromku i celého města. Na akci vystoupí žáci a pedagogové místní základní umělecké školy Třešť. Po celý adventní čas bude každý večer po páté hodině u stromečku pootvírán symbolický adventní kalendář.

V Telči strom rozsvítí Mikuláš

Kdy: pátek 1. prosince od 13.00 do 18.00

Kde: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Telči každoročně rozsvěcuje strom Mikuláš se svou družinou. Letos tomu bude v pátek 1. prosince. Od jedné odpoledne se koná vánoční trh, ve tři hodiny začne zpívání a hraní děti u stromečku, od tří odpoledne bude Čertování, Peklo s Luciferem v Domě dětí a mládeže a od půl páté přijde Mikuláš, anděl a čert a rozsvítí vánoční strom. Ve čtvrt na šest začne koncert kapely SpazierGang.

Vánoční strom na jihlavském náměstí:

Zdroj: Deník/Martin Singr

Advent v Brtnici s Věrou Martinovou

Kdy: neděle 3. prosince od 18.00

Kde: Brtnice, náměstí

Za kolik: vstupné zdarma, na koncert Martinové 290 korun

Proč přijít: Kdo se chce správně naladit, tak si před rozsvícením vánočního stromu zajde od čtyř hodin odpoledne na vánoční koncert Věry Martinové do místního kina. Rozsvícení vánočního stromu s programem a andělským průvodem dětí z mateřské školy se koná v šest hodin večer.

Rozsvícení stromů v městysech a obcích na Jihlavsku:

Cejle – sobota 2. prosince od 17.00, před kulturním domem s vánoční pohádkou cejleckých divadelních ochotníků

Větrný Jeníkov – neděle 3. prosince od 16.00 vystoupí žáci ZŠ a MŠ v kostele, poté rozsvícení stromku na nádvoří zámku, od půl šesté vystoupí na nádvoří zámku skupina Brass Quintet

Batelov – neděle 3. prosince od 18.00 na prostranství před kostelem

Kamenice u Jihlavy – sobota 2. prosince od 14.00 budou tvořivé dílničky v sýpce pro děti, na městečku pod parkem od 17.00 do 18.00 setkání při punči a v šest večer se rozsvítí stromeček v parku. Předtím ještě u něj vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Kamenice.

Luka nad Jihlavou – pátek 1. prosince v 17.00 se stromek rozsvítí na náměstí v Lukách nad Jihlavou. Předcházet tomu bude vystoupení dětského pěveckého sboru ZUŠ Třešť, ve čtyři odpoledne vystoupí ve vyhřívaném stanu u zdravotního střediska děti ze základní školy a poté od šesti večer Miro Žbirka revival a od osmi večer Druhej dech.

Loňské zahájení adventu v Kamenici u Jihlavy:

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

TŘEBÍČSKO

Zahájení adventu v Třebíči

Kdy: neděle 3. prosince od 13.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Advent v Třebíči začíná v neděli 3. prosince od jedné hodiny odpoledne jarmarkem. Ve čtyři odpoledne vystoupí ZUŠ Třebíč s pěveckým souborem Okáček při MŠ Duha. Po projevu starosty se rozsvítí vánoční osvětlení ve městě společně se stromem. Vánoční koledy zazní z věže v podání trumpetkového souboru ZUŠ Třebíč.

Rozsvícení stromu v Moravských Budějovicích

Kdy: neděle 3. prosince od 18.30

Kde: Moravské Budějovice, náměstí Míru

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Moravských Budějovicích se vánoční strom rozsvítí v neděli v půl sedmé po skončení prvního adventního koncertu. Zájemci si mohou přijít zazpívat koledy s moravskobudějovickými muzikanty a poté se společně rozsvítí strom. Bude nachystáno i drobné občerstvení se svařákem a čajem.

Vánoční strom pro Třebíč:

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Lampionový průvod a rozsvícením

Kdy: neděle 3. prosince od 16.15

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, náměstí Míru

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Jaroměřicích nad Rokytnou projde od čtvrt na pět lampionový průvod městem a poté v pět hodin večer přijde na řadu rozsvícení vánočního stromu a vystoupení dětí z mateřské a základní školy.

Strom svítí v Náměšti

Kdy: sobota 2. prosince od 15.30

Kde: Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Rozsvícení vánočního stromu je v Náměšti nad Oslavou na programu v sobotu od 15.30. Organizátoři slibují bohatý doprovodný program s fotoateliérem, nebem, peklem, adventní výstavou a vánočními trhy.

Loňské vítání adventu v Třebíči:

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Vánoční strom a trhy v Jemnici

Kdy: sobota 2. prosince od 14.00 do 18.00

Kde: Jemnice, areál zámku

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vánoční trhy začínají v areálu jemnického zámku v sobotu ve tři hodiny odpoledne. Od 15.20 vystoupí Michal Šafrata a TomTom Trio. Potí budou na řadě děti z MŠ Jemnice a v pět hodin nastoupí Acoustic Erupce. V půl šesté bude strom slavnostně rozsvícen za doprovodu cinkání zvonečků. Poté ještě jednou vystoupí Acoustic Erupce.

Rozsvícení stromů s pouštěním balonků

Kdy: pátek 1. prosince od 16.00

Kde: Hrotovice, autobusové nádraží

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vánoční strom se slavnostně rozsvítí v Hrotovicích ve čtyři hodiny odpoledne u autobusového nádraží v Hrotovicích. Součástí bude také vypouštění balonků s přáním Ježíškovi.

Loňské rozsvěcování v Náměšti nad Oslavou:

Zdroj: Deník/Pavel Podešva

Rozsvícení vánočního stromu Dukovany

Kdy: neděle 3. prosince od 15.30 do 17.00

Kde: Dukovany, základní škola

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Dukovanech se vánoční strom rozsvítí po páté hodině večer před základní školou. Od půl čtvrté do půl páté tu budou děti ze ZŠ prodávat výrobky na jarmarku a na pátou hodinu si připravily vystoupení děti ze ZŠ i MŠ. Poté se strom rozsvítí.

ŽĎÁRSKO

Rozsvícení ve Žďáru nad Sázavou

Kdy: neděle 3. prosince od 15.30

Kde: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Každoroční rozsvícení vánočního stromu se koná na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou. Kulturní program začne v 15.30, součástí bude koncert Ralpha Schuta nebo pěveckého sboru Svatopluk. Společně s vánočním stromem bude rozsvícena i nová světelná výzdoba. Rozsvícení je naplánováno na šestou hodinu večer.

Advent v Novém Městě na Moravě

Kdy: sobota 2. prosince od 17.15

Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Novém Městě na Moravě přivítají advent na Vratislavově náměstí od 17.15 hodin. Vystoupí žáci ZUŠ Jana Štursy. Po slavnostních proslovech se rozsvítí vánoční strom plus zvonička štěstí Nadačního fondu. Součástí je i slaměný a dřevěný betlém, stánky a občerstvení. Kdo se chce naladit už předem, může od deseti do pěti navštívit Horácké muzeum, kde budou tvořivé dílny, přehlídka řemesel a prodej teplé medoviny, medu, svíček a perníků. Ve tři tu Divadlo Koník sehraje adventní pohádku.

Zahájení adventu v Novém Městě na Moravě v minulých letech:

Zdroj: Deník/Lenka Mašová

Rozsvícení výzdoby ve Velkém Meziříčí

Kdy: neděle 3. prosince od 17.15

Kde: Velké Meziříčí, náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby ve Velkém Meziříčí je naplánované na náměstí ve Velkém Meziříčí na čtvrt na šest večer. Součástí bude hudební doprovod s kapelou Pozemi, pro děti je připravena divadelní pohádka Rákosníček.

Vánoční strom ve Velké Bíteši

Kdy: pátek 1. prosince od 17.00

Kde: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Ve Velké Bíteši se vánoční strom rozsvítí v pátek v pět hodin odpoledne. Zájemci se mohou těšit na bohatý kulturní program, ve kterém vystoupí Katka Vrzalová a žáci ze Základní umělecké školy ve Velké Bíteši.

Loňské rozsvícení stromu v Novém Městě na Moravě:

Zdroj: Deník/Radka Sáblíková

Vánoční koledování v Bystřici

Kdy: sobota 2. prosince od 14.30

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, amfiteátr

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Vánoční koledování začíná v půl třetí v amfiteátru, na Masarykově náměstí a v budově muzea. Zájemci se mohou těšit na vystoupení dětí, na Divadlo Beze jména, na Ježíškovu poštu, řemeslné dílny nebo bystřickou vánočku. Bude pokřtěna kniha Tradice Bystřicka a vystoupí pěvecký sbor Alter Ego. Poté bude rozsvícený vánoční strom a náměstí.

Start adventu v Ostrově

Kdy: neděle 3. prosince od 17.00

Kde: Ostrov nad Oslavou, u hasičské zbrojnice

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Ostrově nad Oslavou rozsvítí vánoční strom u místní hasičárny. Po slově starosty vystoupí děti ze základní školy, rozsvítí se strom a první svíce na adventním věnci. Budou se zpívat koledy a pro děti je připraven vánoční punč, pro dospělé svařák a pro všechny makronky.

Loňská akce v obci Sněžné:

Zdroj: se svolením městysu Sněžné