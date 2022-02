„Vypravíme se s Gerdou zachránit Kaje z moci Sněhové královny a jejích démonů. Celkem se akce zúčastní zhruba pět až šest desítek členů různých šermířských a historických skupin z bližšího i vzdálenějšího okolí,“ popsal Martin Bahounek z pořádajícího Společenství meče a ohně Novus Origo. Do bitvy se vydají rytíři nejen z Jihlavska, ale například i z Brna a okolí. Zhruba hodinovou bitvu nazkouší jen pár hodin před samotnou událostí, scénáře už všichni znají. Naposledy se rytíři na polenském bojišti takto utkali v roce 2008.

V Polné však celodenní veselí začíná už v jedenáct hodin dopoledne masopustní hostinou v restauraci Pivovaru Polná. Odsud se potom průvod návštěvníku s bubeníkem přesune na místo činu. Areál bitvy bude otevřený od dvou hodin odpoledne a kromě divácky atraktivní bitvy nabídne další zajímavý program. „Návštěvníci si budou moci zatancovat a vyfotit s krampus čerty, na zájemce čeká diskotéka a tancování s Ledovou královnou. Vše zakončí v půl šesté ohňová show v režii Novus Origo,“ dodal Bahounek.

Dospělí zaplatí na vstupném sto korun, děti do šestnácti let šedesát korun, děti do výše meče neplatí nic. Rodinná vstupenka vyjde na dvě stě osmdesát korun.

V letošním roce jde o první akci, kterou polenská historická skupina Novus Origo pro diváky pořádá. V květnu mají v plánu uspořádat Roštejnský hodokvas a v srpnu potom další ročník Jemnické bitvy.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Den průvodců

KDY: sobota od 10.00

KDE: Jihlava

V sobotu se Katedra cestovního ruchu vysoké školy polytechnické Jihlava již pošesté připojí k oslavám Mezinárodního dne průvodců. Kromě tradiční prohlídkové trasy a prohlídky určené dětem, které odstartují před budovou Výukového centra VŠPJ, připravili organizátoři tentokrát také speciální prohlídku v kostele Nanebevzetí Panny Marie v ulici Matky Boží. Kapacita je omezená, rezervace je na cestovka.vspj.cz/zajezdy.

Valentýnské jízdy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Jihlava, Pístovské mokřady



Další volné ježdění v areálu Pístovské mokřady v Jihlavě se v sobotu ponese ve valentýnském duchu. Soutěž nese název Dotykačka. Úkolem soutěžících bude najít v areálu co nejvíce bodů na více či méně přístupných místech, dotknout se jich a vyfotit se u nich. Akce začíná v deset, ve volných jízdách budou účastníci soutěžit od jedenácti hodin, vyhodnocení ve tři odpoledne.

Šibřinky

KDY: sobota od 19.30

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: 330 korun sezení, 230 korun stání



Šibřinky pro dospělé se konají v sobotu večer v jihlavském DIODu v režii Petra Píši a Jakuba Škrdly. Tentokrát na téma červeno-bílá. Celovečerní program slibuje spoustu zábavy. K tanci a poslechu hrají kapely Zatrestband a Bee Band. Jídlo a pití v režii Cafe Bar Sokolovna.

Masopustní průvod se zabijačkovými hody

KDY: sobota od 9.00

KDE: Kamenice u Jihlavy



Tradiční průvod masek bude v devět hodin vycházet od hasičárny v Kamenici. Masky obejdou domácnosti, od půl jedenácté začne v kamenickém pivovaru MadCat zabijačkové hody plné lahůdek a pivních specialit. Od osmi hodin večer bude zábava pokračovat v místní orlovně, kde celý den zakončí masopustní merenda.

Masopustní veselí

KDY: sobota od 12.00

KDE: Růžená, kulturním dům

Masopustní veselí po vsi čeká v sobotu také Růženou. Sraz masopustních masek je v půl dvanácté v místním kulturním domě, poté se masky rozejdou po celé obci a budou rozpustile bavit místní lidi.

Maškarní trdlovačka

KDY: sobota od 14.30

KDE: Hospodářský dvůr Bohuslavice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Veselé masopustní trdlování rozjede v Hospodářském dvoře v Bohuslavicích moderátor Milan Řezníček. Děti i dospělí se mohou těšit na soutěž o nejlepší masku, k tanci a poslechu zahraje František Černý. Pořadatelé připravili doprovodný program a bohaté občerstvení.

Pohádkové čtení na schodech

KDY: sobota od 16.00

KDE: Jihlava, foyer Horáckého divadla

ZA KOLIK: 40 korun



Pohodová herecká Pohádková čtení na schodech pro děti a jejich dospělé se konají pravidelně vždy jednu sobotu v měsíci na schodech ve třetím patře foyer velké scény jihlavského Horáckého divadla. Malí i velcí mohou vyrazit tuto sobotu na další pohádkové putování tentokrát po naší zemi.

Dětský karneval

KDY: neděle od 14.00

KDE: Telč, orlovna



Telčský Orel společně s farností zve děti v masce i bez masky na dětský karneval do orlovny. Pro děti jsou připravené hry a soutěže.

Něžná noc: Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jihlava, společenský sál DKO

Kapela Něžná noc vystoupí v pátek v jihlavském Domě kultury od osmi hodin večer. Zpěvačka Blanka Šrůmová je známá hlavně díky indie–popové skupině Tichá dohoda, se kterou vydala celkem dvanáct alb, dvakrát byla nominována na Zpěvačku roku. Jan Sahara Hedl je zpěvák, textař a písničkář. Vystupoval s DG 307 a je zakladatelem skupiny Precedens. Společnou kapelu Něžná noc založili v roce 2014.

Kašpárkova rolnička

KDY: neděle od 15.00

KDE: Třešť, kulturní dům

ZA KOLIK:



Třeštští loutkaři zvou na devátý ročník přátelského setkání amatérských souborů loutkového divadla z Vysočiny, který začne v neděli ve tři odpoledne představením Pohádka Čert a Káča v podání Divadla Evy Hruškové a Zdeňka Rohlíčka. Až do pátku budou pro děti každý den připravené pohádky. V kulturním domě čeká na návštěvníky doprovodná výstava dětí ze základní a mateřské školy.

Třebíčsko

Jemnický masopust

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jemnice



Masopustní merendu si mohou zájemci užít tuto sobotu v Jemnici. Sraz masek je v areálu zámku ve tři čtvrtě na dvě odpoledne. O čtvrt hodiny později vyjde průvod masek směrem do centra města, odkud se vrátí zpět na zámek. Zde se uskuteční vyhlášení soutěže o nejhezčí dětskou masku a následovat bude pohřbívání masopustní basy.

Masopust v Koněšíně

KDY: sobota od 9.30

KDE: Koněšín

Chasa z Koněšína zve na obnovenou tradici masopustního průvodu za doprovodu živé hudby Jiří Hutárek a spol. Akce je určená pro všechny zájemce. Sraz masek je naplánovaný o půl desáté dopoledne před kulturním domem Koněšín. Večer se uskuteční Masopustní Merenda v Hospůdce Na Kopci.

Dovolená paní Josefy

KDY: pondělí 28. února od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

ZA KOLIK: od 390 korun



rvní představení Festivalu divadla 2-3-4 herců s názvem Dovolená paní Josefy v podání Divadla Ungelt Praha se uskuteční v pondělí 28. února v Národním domě v Třebíči. Žádné manželství není v takových troskách, aby ho jedna svérázná hospodyně nedokázala zachránit. Úspěšná francouzská komedie vypráví o tom, jak umí být život krásný a zábavný, i když to tak někdy nevypadá. Vstupné od 390 do 430 korun.

Jaroslav Hutka

KDY: pondělí 28. února od 19.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, sál ZUŠ na Masarykově náměstí

V sále Základní umělecké školy v Náměšti nad Oslavou se uskuteční v pondělí 28. února koncert Jaroslava Hutky. Začátek je od sedmi večer. Vstupné v předprodeji sto padesát korun, na místě dvě stě korun.

Vernisáž výstavy Masky

KDY: pátek od 18.00

KDE: Moravské Budějovice, zámecké konírny



Výstavu fotografií Vojtěcha Vlka s názvem Masky zahájí vernisáží v pátek od šesti hodin večer v zámeckých konírnách. Vystoupí Pavel Szabó, Patrik Szabó a Petr Hos. Výstavu mohou zájemci navštívit ve všední dny od deseti do dvanácti a od dvou do čtyř odpoledne, v sobotu a neděli od dvou do čtyř hodin odpoledne až do 17. března.

Výstava Světlo

KDY: do 10. dubna

KDE: Třebíč, Předzámčí

Galerie Malovaný dům zve na výstavu třebíčské výtvarnice Lucie Jakubíčkové do Výstavní síně Předzámčí. Inspiraci autorka nachází převážně ve světle a atmosféře daného objektu či místa, z fotografií a vlastního pozorování. Výstavu Lucie Jakubíčkové budete mít možnost navštívit do 10. dubna.

KDY: do 27. března

KDE: Třebíč, Malovaný dům



Výstavu malíře, ilustrátora a grafika Zdeňka Netopila mohou lidé navštívit v Galerii Malovaný dům až do 27. března. Zdeněk Netopil se věnuje malbě, grafice, typografii, kaligrafii, knižní i časopisecké ilustraci. Roku 1996 navrhl svoji první poštovní známku s českou šachistkou Věrou Menčíkovou, mistryní světa v šachu v letech 1927-1939. Od té doby vytvořil celkem třináct českých poštovních známek. Jeho díla jsou zastoupena v řadě zahraničních galerií. Cyklus obrazů vystavených v Malovaném domě je inspirován autorovou fascinací novými technologiemi. Výstava bude přístupná denně kromě pondělí od deseti do dvanácti a od jedné do čtyř odpoledne.

Žďársko

Masopust v Bystřici

KDY: sobota od 14.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem

ZA KOLIK: zdarma



V Bystřici pořádají Masopust jako součást akce Obnovení tradic v sobotu od dvou odpoledne. Po předání klíče starostou města se průvod vydá směrem od Městského úřadu k amfiteátru, kde k poslechu a tanci zahraje Bystřická kapela. Nebude chybět soutěž o nejlepší masku a občerstvení.

Tančírna – Tango

KDY: neděle od 15.00 do 18.00

KDE:Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: 70 korun



Milovníci tance mohou v neděli odpoledne zavítat do novoměstského kulturního domu. Ve velkém sále se od tří hodin uskuteční tančírna pro veřejnost, tentokrát bude znít energické tango. Vstupné je 70 korun na osobu.

Tvořivý zámek: Masopustní tradice III

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: 160 korun



Již třetí sobotu lektoři Zámku Žďár přiblíží dětem kreativním způsobem období masopustu. Zábavně-vzdělávací program je určený pro děti ve věku od čtyř do dvanácti let, uskuteční se od dvou do pěti hodin odpoledne a stojí sto šedesát korun, doprovod má vstup zdarma. Dítě je třeba přihlásit na e-mailu sobotkova@zamekzdar.cz.

Koncert: Jana Rychterová & Radim Linhart

KDY: pátek od 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie



Jana Rychterová, písničkářka s kytarou, se pohybuje na pomezí šansonu, folku a blues. Její písničky vypráví veselé i smutné příběhy ze života. Poslechnout si ji spolu s klavíristou Radimem Linhartem mohou zájemci v pátek večer v novoměstské Horácké galerii.

Operní gala

KDY: neděle od 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 400 a 300 korun



Ve freskových sálech žďárského zámku bude v neděli od šesti hodin večer koncertovat dvojice operních pěvců Noema Erba – soprán a Paolo Lardizzone – tenor. Na koncertě zazní výběr ze světových děl klasické hudby od baroka až po Antonína Dvořáka. Vstupné na místě je čtyři sta korun, pro studenty a důchodce je tři sta korun.

Němá princezna

KDY: sobota 26. února od 15:00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 40 a 20 korun

Loutky VM tentokrát dětem i jejich rodičům a všem divákům zahrají loutkové divadlo Němá princezna.Lorem ipsum dolor sit amet…

Pelhřimovsko

Talkshow Ivo Šmoldas

KDY: pátek od 19.00

KDE: Počátky, kinosál

ZA KOLIK: 220 korun



V pátek navštíví Ivo Šmoldas město Počátky. Se svou zábavnou talkshow vystoupí v kinosále od sedmi hodin večer. Diváci se mohou těšit na humorný pořad plný smíchu a originálního vyprávění životních příběhů jak ze soukromého, tak pracovního života filozofa, básníka, kulturního publicisty a scenáristy Ivo Šmoldase. Vstupné na místě je dvě stě dvacet korun.

Počátecký masopuste

KDY: sobota od 14.00

KDE: Počátky

ZA KOLIK: zdarma



Kulturní zařízení města Počátky připravilo na sobotu Počátecký masopust. Od dvou hodin odpoledne na autobusovém nádraží vystoupí Počátecká dechovka a o půl hodiny později vyjde průvod masek.

Masopust v Budíkově

KDY: neděle od 10.00

KDE: Budíkov, Malý Budíkov, Pusté Lhotsko



Tradiční masopustní průvod obcí s živou hudbou a tradičními maskami se uskuteční v neděli od deseti hodin.

Divadlo: Kosí bratři

KDY: sobota od 15.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo L. Lipského

ZA KOLIK: od 100 korun



Josef a Václav jsou kosí bratři, kteří koukají na svět z výšky. Zažívají proto neuvěřitelná dobrodružství. Veselou Večerníčkovu pohádku autora Ludvíka Středy mohou malí i velcí vidět v sobotu v Divadle Lubomíra Lipského od tří hodin odpoledne. Vstupné v předprodeji je sto korun, na místě sto třicet korun.

Ledový plavec

KDY: pátek od 17.30

KDE: Pacov, komunitní centrum

ZA KOLIK: 60 korun



Město Pacov zve na přednášku s komentovanou projekcí a diskuzí s názvem Jack Bright – Ledový plavec. Jack Bright je lektor překladatel a cestovatel z Velké Británie, který už třináct let žije v České republice. Většinu svého volného času tráví vytrvalostními sporty, jako je zimní plavání, běh, běžecké lyžování a trekking. Účastník expedic do odlehlých míst, jako jsou Špicberky nebo Grónsko, mnohokrát navštívil Kamčatku, zažil letní i zimní Sibiř a Aljašku. Jeho největší expedice se uskutečnila v roce 2013 když se účastnil štafetového přeplavání Beringovy úžiny, světového prvenství, které je nyní zapsáno v Guinnessově knize rekordů. O tomto projektu napsal v angličtině knihu Bering Papers vydanou Austin Macauley of London. Vstupné je šedesát korun.

Havlíčkobrodsko

Tvořivá dílna

KDY: pátek od 14.30 do 17.00

KDE: Přibyslav, knihovna

Knihovna v Přibyslavi připravila pro všechny děti na pátek od půl třetí odpoledne tvořivou dílničku. Účastníci se mohou nechat překvapit, co budou vyrábět.

Alkehol 30 let

KDY: sobota od 21.00

KDE: Havlíčkův Brod, Klub OKO

ZA KOLIK: od 390 korun



Dnes již kultovní rock-punková kapela Alkehol slaví třicet let na scéně a vyráží na turné. Do Havlíčkova Brodu zavítá v sobotu 26. února. Začátek koncertu je od devíti večer, klub bude otevřený o hodinu dříve. Vstupné v předprodeji 350 korun, na místě 400 korun. Další město, které kapela navštíví, bude Třebíč 1. dubna, Jihlava 16. dubna a v Chotěboři 29. dubna.

Zahájení výstavy

KDY: pátek od 16.00

KDE: Chotěboř, Knihovna Ignáta Herrmanna

Výstava kresby a výtvarné práce Věry Váchové zahájí vernisáž, která se uskuteční v pátek 25. února ve čtyři hodiny odpoledne v podkroví chotěbořské knihovny. V další dny bude výstava přístupná v době otevírací doby knihovny až do 8. dubna.

Co dáš ptáčku do zobáčku

KDY: sobota od 14.00

KDE: Habry, kavárna Na cestě

ZA KOLIK: 50 korun



Kavárna Na cestě v Habrech zve na zábavnou přednášku Záchranné stanice Pavlov Co dáš ptáčku do zobáčku, která se koná v sobotu 26. února od dvou hodin odpoledne. Vstupné je 50 korun.

NA JIŽNÍ MORAVĚ

Vinyl burza

KDY: sobota od 10.00

KDE: Znojmo, Dům umění

ZA KOLIK: 30 korun



Kdo má zájem prodat nebo koupit staré desky, může zavítat na Vinyl burzu do Domu umění na Masarykově náměstí ve Znojmě. Akce se koná v sobotu od deseti hodin ráno. Vstupné je třicet korun, prodejci zaplatí padesátikorunu za stůl. V případě zájmu o prodejní místo na burze mají prodejci kontaktovat Renatu Hurníkovou na e-mailu propagace@ muzeumznojmo.cz.

Zima ve VIDA!

KDY: sobota a neděle 10.00 až 18.00, ve všední dny od 9.00

KDE: Brno



Vědecký park VIDA! nabídne dětem spoustu zábavy i poučení. V Divadle vědy pobaví příchozí zábavné představení s pokusy. Pořadatelé slibují show o zvuku Mr. Ucho nebo představení plné výbuchů a explozí Detonátor. K vidění je i 3D film Na křídlech ptáků, díky kterému obletí návštěvníci celou planetu. Otevřeno je denně po celý den, jen v pondělí do dvou hodin.

Počátky moravského Manchastru

KDY: neděle od 14.00

KDE: Brno, Francouzská

Zájemci se mohou vydat v neděli odpoledne po stopách brněnské textilní historie v rámci speciální komentované prohlídky spojené s návštěvou interiéru Střední školy umění a designu. Fenomén, kterému se mnohem později začalo říkat moravský Manchester vznikl v roce 1763, kdy v Brně vznikla Köffilerova manufaktura zpracovávající vlněné zboží. Organizátoři nabízejí ještě další turnusy, a to 20. a 27. března, také ve dvě hodiny odpoledne. Akce je součástí projektu Brno Industrial. Lístky lidé koupí na TIC Brno nebo na gotobrno.cz.

Burza LP desek

KDY: neděle od 11.00

KDE: Brno, SONO centrum



Burza LP desek se koná v neděli v brněnském SONO centru. Pořadatelé slibují několik tisíc titulů. Zájemci zde seženou vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect. K dostání budou Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, Bob Dylan, Genesis, Michael Jackson, Prince nebo Madonna.