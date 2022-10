„Začínáme na bystřickém náměstí v sobotu ve čtyři odpoledne stavěním máje za doprovodu Dechové hudby Pavla Slezáka, dále pokračuje koncert kapely Moravians Band. Ti vystupují se známou modelkou a zpěvačkou Eliškou Bučkovou,“ uvedl František Macháček z produkce kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem.

Sobotní program zakončí v šest večer Legenda o hradu Hasištejn v podání místních Rytířů Země zubra a v sedm večer také ohňová show v podání polenské skupiny Novus Origo Polná.

„V neděli začínáme v devět hodin dopoledne zahájením hodového jarmarku a povolením hodů v Příční ulici. Vystoupí děti z mateřských škol a Bystřická kapela,“ doplnil k programu Macháček. Po nich se představí dechový orchestr z místní základní umělecké školy a děti ze zájmových organizací. V jedenáct dopoledne bude koncertovat Adele Kristy a Live Band a od půl jedné se lidé mohou těšit na rytířské klání v podání Rytířů Země zubra.

Vrcholem celého víkendu bude od půl třetí tradiční hodový průvod. Půjde o ortel se souzením berana. Při tradičním ortelu se objeví velký panák a pak ortelisté. Mezi ně patří soudce, prokurátor, obhájce, kat, písař a rychtáři. Dorazit by měli také chůdaři a další maškary. Celé vystoupení je bráno jako nadsázka, kdy účastníci hází různé hříchy za uplynulý rok, které se ve městě staly, na berana. Nakonec bývá beran osvobozen. „Příběh celého průvodu se váže vždy k aktuálnímu dění uplynulému roku, ať už jde o lokální témata, tak témata s přesahem,“ doplnil Macháček.

Bystřické hody zakončí dechová hudba Bystřická kapela. Po celý den se mohou návštěvníci těšit na jarmark, bohaté občerstvení, kejklíře, projížďky na koních a atrakce pro děti. „Každý rok dorazí do města několik tisíc návštěvníků. Protože je to akce bez vstupného, tak to lze jen těžko spočítat,“ uzavřel Macháček a pozval zájemce na víkend do Bystřice nad Pernštejnem.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Růženské vinobraní

KDY: sobota od 16.00

KDE: Růžená, kulturní dům

V Růžené chystají na sobotu už osmý ročník Růženského vinobraní. Návštěvníci se mohou těšit na výborná vína z Moravy, pečené vepřové kýty a domácí sýry. Kdo neholduje vínu, bude si moci dát i pivo. K příjemnému posezení bude hrát živá hudba. Vstupné dobrovolné.

Vzpomínkový pochod s koncertem

KDY: pátek od 18.30

KDE: Telč, poliklinika a orlovna

Telčské Sdílení pořádá Vzpomínkový pochod s benefičním koncertem, kterým uctí vzpomínku na naše milované. Poté se koná koncert s posezením v telčské orlovně. Setkání je u polikliniky v Telči, kde Sdílení sídlí. S sebou si zájemci mají vzít svícny, lucerničky nebo lampionky. Koncert začíná v sále orlovny od půl osmé večer. Zahrají žákyně pěvecké třídy Evy Pavlíkové ze ZUŠ v Telči a Sebranka Jazz Orchestra. Na harmoniku a klávesy zahrají Vladimír Brtník a Bohumír Pokorný.

Čtvrťáková tančírna

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jihlava, DKO

Kapela Zatrestband Petra Píši slaví pětadvacet let a proto přichystala Čtvrťákovou tančírnu. Akci pro všechny, kteří mají rádi swing, tanec, saxofony, trombony, trumpety i radost až do rána. Bude to oslava všeho, co jde spojit. Speciálním hostem bude kapela The Shots, která kráčí ve stopách svých dědů tak trochu jinak a rozdává radost swingem, jazzem, rock´n´rollem se špetkou mladistvého rebelství. Vstupné na místě 300 korun.

Mineral-Expo Jihlava

KDY: sobota od 9.00

KDE: Jihlava, DKO

V jihlavském DKO se koná prodejní výstava minerálů s bohatým programem pro celou rodinu. Na své si přijdou malí i velcí přiznivci kamenů, fosílií, šperků a dekorací z nich. Akce bude trvat až do páté hodiny odpolední. Vstupné pro dospělé sedmdesát korun, pro děti třicet korun.

Pěvecká soutěž v Jihlavě

KDY: sobota a neděle od 17.00

KDE: Jihlava, gotický sál radnice

V Jihlavě se uskuteční 15. ročník mezinárodní pěvecké soutěže Gabriely Beňáčkové. Jde o prestižní přehlídku nejlepších mladých operních pěvců současnosti z celého světa. Na semifinálovém kole v sobotu se utká čtyřicet pěvců, do finálového kola v neděli 9. října postoupí patnáct nejlepších. Ty se předvedou rovněž od pěti večer. Na oba dva dny je vstupné zdarma. V pondělí 10. října se opět v pět večer koná koncert vítězů, vstupenky na něj je nutné vyzvednout v Turistickém informačním centru v Jihlavě, vstupné je opět zdarma.

Podzimní bazárek

KDY: sobota od 9.00 do 12.00

KDE: Telč, Panský dvůr

Podzimní bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti se koná v sobotu 8. října od devíti do dvanácti v sále Panského dvora v přízemí uprostřed areálu. Zároveň s tím bude také probíhat i výměna věcí, takzvaný swap.

Výměnný trh zvířectva

KDY: neděle od 7.00 do 9.00

KDE: Telč, chovatelský areál Na Kopečku

Výměnné trhy drobného zvířectva se konají v neděli brzy ráno v areálu základní organizace Českého svazu chovatelů. Na místě bude zajištěný výkup kůží, exotů, bude se tu prodávat krmiva a krmné doplňky. Akce se koná v Telči vždy každou druhou neděli v měsíci.

Polenský hudební podzim

KDY: pátek a sobota

KDE: Polná, kino a zámek

V Polné se koná devatenáctý ročník festivalu Polenský hudební podzim. Na pátek 7. října je na programu v sále kina od pěti a od půl osmé komponovaný pořad sólistů a Orchestru ZUŠ Polná s názvem To všechno vodnes čas. V sobotu bude akce pokračovat od sedmi večer v sále zámku Swingovým festivalem. Na akci dorazí Jindřichohradecký big bang, Big band Biskupská z Prahy a Polenský Big Band z Polné. Páteční program stojí sedmdesát korun, sobotní sto korun.

Třebíčsko

Přehlídka mažoretek

KDY: sobota od 10.00

KDE: Třebíč, Karlovo náměstí

Mažoretky Cheerladies Třebíč zvou všechny příznivce na přehlídku mažoretek, která se uskuteční v sobotu v deset hodin dopoledne na Karlově náměstí v Třebíči. Mažoretky představí vítězné choreografie z Mistrovství světa v chorvatském Zagrebu a zároveň oslaví třicet let od svého založení. Dále zde vystoupí Mažoretky Mláďata Chotěboř, Mažoretky Telč a Dechový orchestr Mladých ze Základní umělecké školy Humpolec. Moderátorem akce bude Milan Řezníček. Vstup je zdarma.

Jablkobraní

KDY: sobota od 10.00 do 12.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, farní dvůr

Jablkobraní, aneb co že se nám to letos urodilo. Třináctý ročník soutěžní výstavy ovoce, zeleniny, květin a dalších výpěstků z Náměště a okolí se koná v sobotu dopoledne od deseti do dvanácti hodin. Dále zde bude k dostání jablečný mošt, burčák, chryzantémy a další.

Varhanní Vysočina

KDY: neděle od 17.00

KDE: Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí

Druhý ročník festivalu Varhanní Vysočina představuje během svých koncertů různé generace varhaníků z České republiky, ale také ze Slovenska a Ukrajiny. Cílem festivalu je představit zajímavé varhany a místa Kraje Vysočina. Vznikl z iniciativy studentů Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, varhaníků Alfreda Habermanna a Lukáše Dvořáka, kteří pocházejí z Vysočiny. Další z koncertů se uskuteční v kostele sv. Jiljí v Moravských Budějovicích. Na varhany zahraje Jan Hora.

Koncert Petra Rezka

KDY: pondělí 10. října od 19.00

KDE: Třebíč, divadlo Pasáž

Koncert popové legendy Petra Rezka v doprovodu energické kapely Nop Band se uskuteční v pondělí 10. října v divadle Pasáž v Třebíči. Začátek koncertu je od sedmi hodin večer. Petr Rezek je český zpěvák, kytarista, skladatel a textař. Nestárnoucí hvězda posluchače svými písněmi jako jsou Přátelství, Prší krásně, Kino Gloria, Kluci jsou páni či Modrá zem zavede do krás osmdesátých a devadesátých let a navodí tak nádhernou atmosféru. Vstupné je 260 a 290 korun.

Den zvířat s Kapkou

KDY: sobota od 12.00 do 17.30

KDE: Třebíč, Libušino údolí

Druhý ročník akce s názvem Den zvířat s Kapkou se koná v sobotu v Libušině údolí v Třebíči. Návštěvníci se mohou těšit na krásný program. Pro děti bude připravena zábavně-naučná stezka a plno jiných aktivit a zábavy. Akci bude moderovat Milan Řezníček, vystoupí hudební skupina Laky Mari. Vstup volný.

Maková panenka a motýl Emanuel

KDY: neděle od 16.00

KDE: Třebíč, divadlo Pasáž

Půvabná, výpravná pohádka podle předlohy Václava Čtvrtka se zpěvy, s efektní barevnou scénou makového pole, se světelnými i zvukovými efekty. Návštěvníky čekají čtyři neobyčejná dobrodružství: Jak Maková panenka potkala motýla Emanuela, Jak Maková panenka rozsvítila Luční světýlko, Jak se Maková panenka líbila motýlu Ibrahímovi, Jak si Makovou panenku odnesla Veverka Barka. Vstupné dospělí 140 a děti sto korun.

Pavel Svoboda: Nepál - 46 dní na treku

KDY: úterý 11. října od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Audiovizuální pořad známého cestovatele, fotografa a svérázného vypravěče o jeho velké cestě napříč Asií mohou lidé vidět v úterý 11. října od sedmi večer v třebíčském Národním domě. Vstupné je osmdesát korun.

Beseda s Josefem Dvořákem

KDY: čtvrtek 13. října od 18.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Zábavné povídání Josefa Dvořáka, skvělého divadelního a filmového herce v doprovodu moderátora, mohou lidé navštívit 13. října od šesti hodin večer v Národním domě v Třebíči. Když se řekne Josef Dvořák, někdo si vzpomene na některého z jeho mnoha vodníků, jiný na Dětský televizní kabaret či Maxipsa Fíka, další na Svatopluka Kuřátka nebo jinou postavu z řady seriálů. Vstupné 170, 190 a 210 korun.

Žďársko

Farmářský trh a komentovka

KDY: sobota od 8.00

KDE: Nové Město na Moravě

V Novém Městě na Moravě se bude v sobotu kromě Fler trhu konat také závěrečný farmářský trh. Od osmi do dvanácti hodin dopoledne lidé opět na Vratislavově náměstí najdou pestrou nabídku kvalitních potravin a produktů. Od devíti zazní blues, rokenrol a soul v podání Martina Sedláka a Josky Muchy. Ve čtyři odpoledne mohou zájemci vyrazit na komentovanou prohlídku města. Sraz je v informačním centru, vstupné padesát korun a třicet korun.

Novoměstský Fler trh

KDY: sobota od 9.00 do 16.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Originalitě a šikovným rukám bude patřit sobota v Novém Městě na Moravě. Bude se konat podzimní Fler trh. V kulturním domě od devíti do čtyř hodin odpoledne bude možné vybírat z nepřeberného množství ručních výrobků od šikovných tvůrkyň a tvůrců. Kromě nákupů si návštěvníci užijí tvořivé dílny, hrací koutek, kavárnu a především pohodovou atmosféru.

Psi na Farčatech

KDY: neděle od 10.00 do 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Farská humna

V neděli se bude ve Žďáře nad Sázavou, na Farských humnech, konat charitativní akce na podporu výcviku asistenčních psů. V jedenáct hodin bude možné dozvědět se něco o komunikaci se zvířaty od Zuzany Langaulové, v jednu hodinu odpoledne bude k vidění ukázka výcviku asistenčních psů organizace Pomáháme psím srdcem. Ve tři hodiny odpoledne předvede Psí škola Polná ukázky kynologie. Od deseti do pěti hodin odpoledne bude možné nakoupit na tematických trzích. Bude i možnost kontaktu a focení se psy, pro děti budou připravené hry.

Carmina Burana

KDY: neděle od 17.00

KDE: Velká Bíteš, kulturní dům

Monumentální skladba Carla Orffa Carmina Burana zazní v neděli v podvečer ve Velkém Bíteši. Na koncertě v kulturním domě, který začíná v pět hodin, vystoupí Pěvecké sdružení moravských učitelů pod vedením Jiřího Šimáčka, sólisté Janáčkovy filharmonie Ostrava, Moravský komorní orchestr a Chorus Ostrava. Vstupné je dobrovolné.

Honza u krále

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Velkomeziříčské loutkové divadlo uvádí při příležitosti sedmdesátého výročí pohádku Honza u krále. Malí i velcí diváci ji budou moci zhlédnout v sobotu od tří hodin odpoledne na malé scéně Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Cena vstupenky je padesát korun, bez místenky (děti na klíně) třicet korun.

Havlíčkobrodsko

Den otevřených dveří a soutěž o nejlepší guláš

KDY: sobota od 11.00

KDE: Chotěboř, Pivovar Chotěboř

Na tradiční den otevřených dveří spojený se sedmým ročníkem soutěže o nejlepší guláš se mohou těšit zájemci tuto sobotu v areálu Pivovaru Chotěboř od jedenácti hodin dopoledne. Dále budou připravené ochutnávky regionálních potravin a program pro děti. K poslechu i tanci zahraje kapela WorWaní. Vstupné je dobrovolné. Hlavní host a člen poroty bude Jaroslav Sapík. Večer od osmi hodin bude následovat rocková zábava s kapelou Liquid Face a Starý Klády, vstupné je sto korun.

VIII. Dobročinný bazar

KDY: sobota od 10:00 do 18:00

KDE: Maleč, zámek

Osmý ročník dobročinného bazaru na zámku v Malči. Za symbolické ceny si budou moci zájemci zakoupit oblečení, boty, věci do domácnosti či pro radost.

Podzimní jarmark v Jeníkově

KDY: neděle od 9.00

KDE: Golčův Jeníkov, Náměstí T. G. Masaryka

Město Golčův Jeníkov zve všechny zájemce na tradiční podzimní jarmark, který se koná v neděli devátého října na Náměstí T. G. Masaryka. Na trzích si bude možné nakoupit nebo se jen přijít podívat v čase od devíti hodin ráno do dvou hodin odpoledne. Na podzimním jarmarku budou čekat na návštěvníky stánky s různorodým sortimentem. Pro ty nejmenší je připravený dětský koutek s kuličkami, oblíbený skákací hrad a autíčkový kolotoč bude zdarma. Nebude chybět ani doprovodný program. Lidé si budou moci poslechnout vystoupení paní Šauliové na harmoniku a Tomáš Polman potěší hraním na kytaru.

Koncert Lucie Bílé

KDY: úterý 11. října od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

První dáma českého popu Lucie Bílá vystoupí v Havlíčkově Brodě. Její zpěv doprovodí na klavír Petr Malásek. Hostem večera bude Boni Pueri. Diváci se mohou těšit na nevšední večerní koncert s výjimečnou atmosférou.

Vernnisáž výstavy

KDY: pátek od 17.00

KDE: Havlíčkův Brod

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě ve spolupráci se Studiem Daisy a Jiřího Mrázkových zve na vernisáž výstavy Daisy Mrázková – Děvčátko z Anglie, která se uskuteční v pátek od pěti hodin odpoledne. Výstavu zahájí její kurátorka Daniela Růžičková, vystoupí Klára Findeisová a Tereza Kotlasová. Výstava potrvá do 11. prosince 2022.

Pelhřimovsko

Dýňobraní

KDY: sobota od 14.00

KDE: Počátky

Mateřské centrum Lvíček pořádá v sobotu od dvou odpoledne Dýňobraní v sokolovně v Počátkách. Na malé návštěvníky čeká zábavný program s písničkami a soutěžemi od oblíbeného dua Letní Sněhulák. Dále je připravené dýňové dlabání, dýňové i nedýňové občerstvení. Je potřeba si sebou přinést nožík na dlabání a svíčku. Dýně budou k prodeji na místě. Kostýmy vítány. Vstupné je dobrovolné

Krajem Šimona Kouzelníka

KDY: sobota, start od 6.00 do 10.00

KDE: Humpolec, závodiště Dusilov

Klub českých turistů TOM Šlápoty Hněvkovice pořádá každoroční turistický pochod Krajem Šimona Kouzelníka. Pochod startuje u restaurace Saloon na závodišti Dusilov (Zlatá podkova). Cíl na stejném místě do šesti večer. Jsou připravené trasy pro pěší v délce čtrnáct, dvacet, pětatřicet a padesát kilometrů, cyklotrasy dvacet, třicet a šedesát kilometrů. Startovné třicet a dvacet korun. Trasy povedou okolím hradu Orlík, Lipnice a Herálec.

Punk na scéně!

KDY: pátek od 20.00

KDE: Pelhřimov, Malá scéna KD Máj

První vystoupení místních kapel na Malé scéně se ponese ve znamení punku. Vystoupí Žádný problém, Myšlenkový pochod, Paradentóza. Vstupné na místě 150 korun.

Zvířátka a loupežníci

KDY: sobota od 15.00

KDE: Pelhřimov, Malá scéna KD Máj

Neštěstí nechodí jenom po horách a po lidech, ale i po zvířátkách. A ochraptělý kohout odchází ze statku. Záchranná výprava jde v jeho stopách až do hlubokého lesa, kde narazí na obávaného loupežníka Šlohňajse… Klasický pohádkový příběh je odehrán loutkami Jana Růžičky v podání divadla Kubko. Pohádka je vhodná pro děti od tří let, ale zvládnou ji i mladší. Vstupné je sedmdesát korun.

Kašpárek v rohlíku

KDY: neděle od 16.00

KDE: Humpolec, Divadlo Za komínem

Bláznivý hudební kabaret plný veselých scének a písniček v podání slavné bejbypankové skupiny Kašpárek v rohlíku se koná v neděli v humpoleckém Divadle Za komínem . Vstupné v předprodeji 290 korun, na místě 350 korun.

Na kus řeči s Miroslavem Donutilem

KDY: středa 12. října od 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Pro všechny, kteří milují dobrý český humor, se mohou těšit na opravdovou lahůdku. Dvanáctého října zavítá do Pelhřimova populární český bavič a herec Miroslav Donutil. Přijede představit jednu ze svých one man show, které mají vždy velký úspěch. Tentokrát to bude nejoblíbenější pořad Na kus řeči. Představení se uskuteční v Divadle Lubomíra Lipského od sedmi hodin večer. Talk show Na kus řeči je vyprávění zážitků a příběhů z jeho bohatého života a života jeho přátel. Program se skládá z nových humorných příběhů, tak se mají návštěvníci na co těšit. Vstupné na představení je 450 korun.

CO SE CHYSTÁ

Podzimní knižní veletrh

KDY: pátek 14. až sobota 15. října

KDE: Havlíčkův Brod

Po dvaatřicáté se koná v Havlíčkově Brodě Podzimní knižní veletrh. Dvoudenní veletrh začne v kulturním domě Ostrov 14. října. Heslo letošního veletrhu zní Hledání normálního světa. Přihlásilo se na něj 129 vystavovatelů. Výtěžek z prodeje některých knih na letošním Podzimním knižním veletrhu pomůže ukrajinským spisovatelům z Rusy okupovaných oblastí. Součástí veletrhu bude také doprovodný program se 121 akcemi a konat se bude na několika místech v kulturním domě a v Krajské knihovně Vysočiny. Veletrh bude otevřený v pátek 14. října od deseti ráno do sedmi večer a v sobotu 15. října začne již od devíti ráno a potrvá do pěti odpoledne.

Dýňobraní v Zámecké stáji Plandry

KDY: sobota 15. října od 10.00 do 19.00

KDE: Plandry

Zámecká stáj v Plandrech nedaleko krajského města připravila pro zájemce oblíbené Dýňobraní. To se uskuteční v sobotu 15. října od deseti dopoledne do sedmi hodin večer. Na své si přijdou celé rodiny. Lidé se mohou těšit na výstavu historických aut, motorek a traktorů nebo výstavu živých zvířat. Těch mají v zámecké stáji hned několik. Když jde o dýňobraní, nesmí chybět dýňové pochoutky a speciality. Návštěvníci si budou moci dýni také zakoupit, případně si jí na místě hned vydlabat. Děti se zabaví ve slámovém bludišti, na dílničkách nebo jízdou na koních či ponících. Ke všemu zahraje živá hudba. Zájemci tak budou moci tančit, hrát si a také soutěžit.

Koncert Lenky Dusilové

KDY: středa 19. října od 19.00

KDE: Humpolec

Sólový akustický koncert Lenky Dusilové se uskuteční ve středu 19. října v Návštěvnickém centru Rodinného pivovaru Bernard v Humpolci. Vstupenky na hudební večer s Lenkou Dusilovou je možné pořídit za 290 korun na recepci Návštěvnického centra, MěKIS Humpolec nebo na www.navstivtebernard.cz.